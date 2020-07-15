快訊

英國「禁用華為5G」! 美中猜忌夾殺 首相強生的暗留伏筆?

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

台中購物節聯手東森購物 讓每筆消費都成為驚喜

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
東森購物響應《2020台中購物節》，於6月初邀請台中市長盧秀燕 (左3) 化身一日購物專家搶先宣傳，聯手東森購物董事長王令麟 (右2) 、購物天后斯容 (右3) 開賣台中農特產大禮包，買氣強強滾。　圖／東森購物網提供
東森購物響應《2020台中購物節》，於6月初邀請台中市長盧秀燕 (左3) 化身一日購物專家搶先宣傳，聯手東森購物董事長王令麟 (右2) 、購物天后斯容 (右3) 開賣台中農特產大禮包，買氣強強滾。　圖／東森購物網提供

後疫情時代來臨，為刺激消費拚振興，台中市政府推出為期兩個月的《2020台中購物節》，自7月強勢開跑，本屆除擴大規模、增加實體店家數量外，更首次結合線上電商平台，東森購物聯手共襄盛舉，讓消費者藉由線上消費購買所需商品，吃喝玩樂一應俱全。

台中市長盧秀燕表示，中央推出的振興三倍券搭配台中購物節使用是最划算的做法，即日起到8月31日 (一) ，只要在台中消費滿500元或在東森購物「台中專區」上進行消費，並在台中購物節App登錄發票，就有機會抽千萬精品豪宅與百萬獎金，獎品總價超過2,000萬，讓每筆消費都成為驚喜。

東森購物響應《2020台中購物節》，不僅於6月初邀請台中市長盧秀燕化身一日購物專家親臨節目Live現場搶先宣傳購物節，聯手東森購物董事長王令麟、購物天后斯容開賣台中農特產大禮包，40分鐘1,000組隨即銷售一空，買氣強強滾。

東森購物網 ETMall 配合台中購物節限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品規劃「台中專區」，配合購物節「台中之最，限時必選」、「玩樂購物，一應俱全」、「健康台中，活力十足」、「尋味台中，農產最讚」、「旅居台中，一遊未盡」與「台中食在好味道，美食首都」六大主題，精選逾百樣優質商品，消費者只要在家動動手指一鍵下單，就能輕鬆把台中最夯的在地名產搬回家，最高還可享東森幣折抵20%，此外，即日起至7月20日 (一) 23時59分，消費者於東森購物「玩樂購物，一應俱全」主題購買指定商品，更可享8%東森幣加碼回饋，還能登錄消費發票，獲得抽獎機會。

第二屆台中購物節以「好吃！好玩！好買！好划算！好生活！」作為主旨，透過台中市府與東森購物聯手推廣，將台中的美食、美景、好玩、好物擴散出去，創造精彩生活的經濟奇蹟！在東森購物網 ETMall 中，消費者可以輕鬆選購台中麗寶樂園門票、林酒店、第二市場超夯人氣伴手禮坂神本舖長崎蛋糕與鹿港名產泰興梅餅等，讓消費者輕鬆享受台中的迷人魅力。盧秀燕也感謝東森購物強力助攻推廣，也歡迎所有的消費者來台中親自消費體驗，一定會玩得很開心、吃得開心、買得開心，購物節更提供千萬豪宅的最大獎要讓大家「住得開心」！

今年《2020台中購物節》抽獎商品總價值超過2,000萬，包括天天抽電動機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車以外，8月8日父親節首波百萬現金大放送，在8月底活動最後更將掀起高潮，抽出千萬精品豪宅幸運得主。購物節集結線上線下全通路，消費者不論是在台中市或是在東森購物「台中專區」消費，消費金額累計滿500元即可掃描發票，登錄台中購物節App即可參加抽獎，讓筆筆消費都是驚喜，輕鬆抽百萬現金及千萬豪宅。

台中市 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕開刀治療髖關節舊疾 請假期間副市長代職

中市文山焚化廠汰舊換新 綠營議員反對蓋新爐

購物節被唱衰成效卻超預期 盧秀燕：要讓店家攤商都爆

台中青年諮詢委員會比照議會 青年意見適度納入市政

相關新聞

預購時間曝光！最美水族館X Park 8月7日開幕 「崖上的波妞」圓滾登台

歷經多年溝通，有「日本最美水族館」之稱的沖繩八景島海島樂園海外首館「X park」確定於8月7日在高鐵桃園站前開館，7月...

繽紛色彩！ 浪琴DolceVita 輕展時光優雅新風貌

夏日炎炎，如何快速切換燥熱心情、展現輕快優雅？浪琴表（Longines）今日推出全新多情（Dolce Vita）系列，透...

2020香港春拍 百達翡麗穩坐龍頭 勞力士Daytona很夯

2020香港春季的實體拍賣紛紛在上週圓滿落槌。鐘表專場由7月10日的富藝斯（Phillips in Associatio...

簡直是好看制服大集合！PRADA邀5位藝術家操刀新品發表

義大利時尚品牌PRADA昨晚在線上發表2021早春女裝曁春夏男裝秀「THE SHOW THAT NEVER HAPPEN...

懶人包／保養品振興三倍券優惠出爐 花1千買4千超划算

振興三倍券今天開始發放，準備開始報復性消費了嗎？許多女人都想要變美，當然要用振興券，讓自己美麗一波囉，以下先統整目前保養...

大薯買1送1！摩斯推「泰國風、印度風漢堡」＋甘蔗咖啡

摩斯漢堡以異國美食元素，自即日起推出新品「泰式椒麻雞腿堡」、「印度咖哩豬排烤餅」，還有2款「甘蔗系咖啡」，讓民眾免出國也...

鮮奶油白、馬卡龍粉 GUCCI夏季甜點配色新品好療癒！

許多人抗拒不了美味的甜食，尤其像是鮮奶油蛋糕、馬卡龍等顏色、味道都讓人驚豔的糕點更是超療癒！GUCCI最近新上市的Tow...

U值媒／指涉台灣現實 沒設定是多餘的

這本小說反其道而行之，應該是我讀過最無典的小說。幾乎沒有任何典故，沒有時間，沒有空間，只有人物和情節，這讓讀者閱讀起來有一種不安全感，不知道接下來會發生什麼事情，（這是本科幻小說啊），好像看一部沒有context的電影，只有畫面和某個角度的鏡頭，和很多的碎片。而且16篇好像也不是在同一個時空和設定下，有些離現實很近，有些離現實很遠。讀者被迫去腦補那些空白之處，但無法確定那些腦補設定是否正確，只能跟著唯一的線索，也就是情節走下去，然後到了精彩高潮之處，「設定」才隨之出現，（因為情節的解釋），所以也沒有任何的設定是多餘的。

走跳世界／國境之西 布袋食材與風土紀行

說起布袋，你想到什麼？很慚愧，我玩遍世界各地，卻極少去嘉南平原，這是我不熟的國境以西，「台北俗」第一次來布袋，沿途已經大...

美廉社振興券結帳最低5折、頂好超市消費滿額送購物金

超市業者將振興券的優惠再放大！配合政府振興方案，包括頂好、JASONS MARKET PLACE、美廉社等超市業者，陸續...

獨家太陽能充電鏡面！Garmin全新「太陽能GPS智慧腕表系列」5倍電力

對於喜愛戶外活動的人來說，除了需要智慧穿戴裝置提供各項運動、生活數據之外，充電與電力是否持久也是關鍵，太陽能充電雖然更加...

藍心湄不小心穿到疑似山寨衣？Marimekko罌粟花到底有何魅力？

今天傳出女星藍心湄在節目上穿的衣服疑似是仿芬蘭國寶品牌Marimekko的款式，而且還是被品牌台灣代理公關發現該品牌根本...

熱門新聞

爸媽注意！全國8月中至8月底 暫停嬰幼兒卡介苗接種

來不及打疫苗 3個月男嬰成台灣史上最幼日本腦炎確診者

隋棠親子餐廳當一日村長 透露3個小孩的媽媽心情

中研院監測大屯山 發現2公里火山通道

山友煮泡麵神遇「Q萌特有種」動物 網羨翻：超幸運

威力彩周四頭獎上看18.3億 台彩：三倍券可加碼投注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。