台中購物節聯手東森購物 讓每筆消費都成為驚喜

後疫情時代來臨，為刺激消費拚振興，台中市政府推出為期兩個月的《2020台中購物節》，自7月強勢開跑，本屆除擴大規模、增加實體店家數量外，更首次結合線上電商平台，東森購物聯手共襄盛舉，讓消費者藉由線上消費購買所需商品，吃喝玩樂一應俱全。

台中市長盧秀燕表示，中央推出的振興三倍券搭配台中購物節使用是最划算的做法，即日起到8月31日 (一) ，只要在台中消費滿500元或在東森購物「台中專區」上進行消費，並在台中購物節App登錄發票，就有機會抽千萬精品豪宅與百萬獎金，獎品總價超過2,000萬，讓每筆消費都成為驚喜。

東森購物響應《2020台中購物節》，不僅於6月初邀請台中市長盧秀燕化身一日購物專家親臨節目Live現場搶先宣傳購物節，聯手東森購物董事長王令麟、購物天后斯容開賣台中農特產大禮包，40分鐘1,000組隨即銷售一空，買氣強強滾。

東森購物網 ETMall 配合台中購物節限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品規劃「台中專區」，配合購物節「台中之最，限時必選」、「玩樂購物，一應俱全」、「健康台中，活力十足」、「尋味台中，農產最讚」、「旅居台中，一遊未盡」與「台中食在好味道，美食首都」六大主題，精選逾百樣優質商品，消費者只要在家動動手指一鍵下單，就能輕鬆把台中最夯的在地名產搬回家，最高還可享東森幣折抵20%，此外，即日起至7月20日 (一) 23時59分，消費者於東森購物「玩樂購物，一應俱全」主題購買指定商品，更可享8%東森幣加碼回饋，還能登錄消費發票，獲得抽獎機會。

第二屆台中購物節以「好吃！好玩！好買！好划算！好生活！」作為主旨，透過台中市府與東森購物聯手推廣，將台中的美食、美景、好玩、好物擴散出去，創造精彩生活的經濟奇蹟！在東森購物網 ETMall 中，消費者可以輕鬆選購台中麗寶樂園門票、林酒店、第二市場超夯人氣伴手禮坂神本舖長崎蛋糕與鹿港名產泰興梅餅等，讓消費者輕鬆享受台中的迷人魅力。盧秀燕也感謝東森購物強力助攻推廣，也歡迎所有的消費者來台中親自消費體驗，一定會玩得很開心、吃得開心、買得開心，購物節更提供千萬豪宅的最大獎要讓大家「住得開心」！

今年《2020台中購物節》抽獎商品總價值超過2,000萬，包括天天抽電動機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車以外，8月8日父親節首波百萬現金大放送，在8月底活動最後更將掀起高潮，抽出千萬精品豪宅幸運得主。購物節集結線上線下全通路，消費者不論是在台中市或是在東森購物「台中專區」消費，消費金額累計滿500元即可掃描發票，登錄台中購物節App即可參加抽獎，讓筆筆消費都是驚喜，輕鬆抽百萬現金及千萬豪宅。