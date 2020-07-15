繽紛色彩！ 浪琴DolceVita 輕展時光優雅新風貌
夏日炎炎，如何快速切換燥熱心情、展現輕快優雅？浪琴表（Longines）今日推出全新多情（Dolce Vita）系列，透過快拆表帶系統，一款男仕腕表、兩款不同尺寸的女仕腕表與多款彩色表帶，輕鬆展現配戴者的優雅風範與高彩鮮活心情。
Dolce Vita原本來自義大利輕快、甜美的生活風格指涉：並為浪琴浪漫命名為「多情」，一如南歐男女的熱情、甜美；事實上，冰鎮的氣泡水、甜美的霜淇淋、大快朵頤的美食、輕拂過臉上的晚風...義大利的輕快生活，總與曼妙的夏天多所連結。而這回快拆式、可替換的彩色表帶則提供優雅灰、柔和棕、珊瑚紅、松柏綠、土耳其藍、亮黃色、焰橘色或青檸綠八種鮮明色彩，充滿義大利夏日風情。
事實上，Dolce Vita系列問世於1997年，至今男款、女款已售出140萬款，屬於常銷系列。而本次的男士款式共有精鋼鍊帶、搭配黑色或藍色皮表帶，皆使用了機械自動上鍊機芯，價格約為51,900元；而女性款式則有32或37mm兩種款式，皆使用了精準的石英機芯，並可搭配六種不同顏色的皮表帶，價位在38,000元至41,500元不等。目前浪琴表男性款式具快拆系統僅為專賣店限定的深海征服者綠色陶瓷款，品牌同時表示，九月中更將有全新發表，屆時也將為男性玩家，帶來更多具有快拆表帶的選擇，任風格於手腕上，隨選隨型。
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