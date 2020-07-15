繽紛色彩！ 浪琴DolceVita 輕展時光優雅新風貌

這本小說反其道而行之，應該是我讀過最無典的小說。幾乎沒有任何典故，沒有時間，沒有空間，只有人物和情節，這讓讀者閱讀起來有一種不安全感，不知道接下來會發生什麼事情，（這是本科幻小說啊），好像看一部沒有context的電影，只有畫面和某個角度的鏡頭，和很多的碎片。而且16篇好像也不是在同一個時空和設定下，有些離現實很近，有些離現實很遠。讀者被迫去腦補那些空白之處，但無法確定那些腦補設定是否正確，只能跟著唯一的線索，也就是情節走下去，然後到了精彩高潮之處，「設定」才隨之出現，（因為情節的解釋），所以也沒有任何的設定是多餘的。

2020-07-15 10:33