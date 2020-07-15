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2020香港春拍 百達翡麗穩坐龍頭 勞力士Daytona很夯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
百達翡麗1955年製的型號2524/1 18k金三問腕表，以約2328萬元（6,125,000港元）創下該型號紀錄。圖／佳士得提供
百達翡麗1955年製的型號2524/1 18k金三問腕表，以約2328萬元（6,125,000港元）創下該型號紀錄。圖／佳士得提供

2020香港春季的實體拍賣紛紛在上週圓滿落槌。鐘表專場由7月10日的富藝斯（Phillips in Association with Bacs & Russo）「名表薈萃─香港X」揭開序幕，緊接著為7月11日的蘇富比（Sotheby’s）珍貴名表，最後由7月13日的佳士得（Christie’s）「精緻名表：鈦金屬系列及亞洲重要私人收藏（第三部份）」畫上句點。以品牌表現來看，有「表王」美喻的百達翡麗（Patek Phillip）複雜功能時計表現穩健持、續坐穩拍賣龍頭寶座，勞力士則以迪通拿（Cosmograph Daytona）最受歡迎。

近年鐘表拍賣成績蒸蒸日上的富藝斯，繼兩週前在日內瓦「白手套」完售場刷新紀錄後，香港專專場兩百多件拍品的總成交率也高達99.24%，總成交額逾1.09億港元。前十大成交拍品中百達翡麗佔5件並包下了前4大，以1982年製的型號2499/100 18K黃金萬年曆計時碼表以約1790萬元台幣（471萬港元）奪下第一。前十大成交拍品中有三枚為勞力士，均為不同型號的Cosmograph Daytona。

隔日蘇富比的鐘表專場最高成交拍品，也是一枚勞力士Cosmograph Daytona：一枚型號 16516鉑金配青金石表盤與ZENITH機芯的Cosmograph Daytona，以超越低估價5倍的約9655萬元台幣（2,540萬港元）成交，刷新同一型號在2018年蘇富比秋拍時創下原有紀錄。同一專場共11枚勞力士自動上鍊Daytona上拍也都完售，顯示市場需求仍強。

壓軸的佳士得專場上，創下兩個新的世界紀錄的百達翡麗，均來自亞洲拍賣史上估價最高的單一藏家百達翡麗時計私人珍藏。全場最高價拍品同時創下該型號世界拍賣紀錄，為百達翡麗2003年製的一枚獨一無二型號5033鈦金屬自動上鍊大教堂鐘聲三問及年曆酒桶形腕表，成交價約5750萬元台幣（15,125,000港元）。另一枚1955年製的型號2524/1 18k金三問腕表，也以約2328萬元（6,125,000港元）創下該型號紀錄。

另外值得關注的是，這幾場實體鐘表拍賣也迎來史上最多的網路競標，顯示數位化的成果。蘇富比網上競投成交額較上季增長逾一倍，佳士得也有接近 20%的買家來自佳士得網上即時競投平台（Christie’s Live）。富藝斯香港X更是亞洲歷來最多網路投標人數的專場，其中有93%的拍品獲得線上出價競標，50%的拍品由網上競標者得標，前十大成交拍品更有一半是由網路買家得標。

勞力士一枚型號16516鉑金配青金石表盤與ZENITH機芯的Cosmograph Daytona，以超越低估價5倍的約9655萬元台幣（2,540萬港元）於蘇富比成交，刷新自動上鍊Daytona的紀錄。圖／蘇富比提供
勞力士一枚型號16516鉑金配青金石表盤與ZENITH機芯的Cosmograph Daytona，以超越低估價5倍的約9655萬元台幣（2,540萬港元）於蘇富比成交，刷新自動上鍊Daytona的紀錄。圖／蘇富比提供
一枚百達翡麗型號3448/14，可能獨一無二的18K白金自動萬年曆鍊帶腕表，以375萬港元於富藝斯成交。圖／富藝斯提供
一枚百達翡麗型號3448/14，可能獨一無二的18K白金自動萬年曆鍊帶腕表，以375萬港元於富藝斯成交。圖／富藝斯提供
一枚百達翡麗型號2499/100，18K黃金萬年曆計時腕表，以約1790萬元台幣（471萬港元）於富藝斯成交。圖／富藝斯提供
一枚百達翡麗型號2499/100，18K黃金萬年曆計時腕表，以約1790萬元台幣（471萬港元）於富藝斯成交。圖／富藝斯提供
百達翡麗2003年製的一枚獨一無二型號5033鈦金屬自動上鍊大教堂鐘聲三問及年曆酒桶形腕表，以約5750萬元台幣（15,125,000港元）成交，為佳士得全場最高價拍品同時創下該型號世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供
百達翡麗2003年製的一枚獨一無二型號5033鈦金屬自動上鍊大教堂鐘聲三問及年曆酒桶形腕表，以約5750萬元台幣（15,125,000港元）成交，為佳士得全場最高價拍品同時創下該型號世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供
一枚百達翡麗型號2499/100，18K黃金萬年曆計時腕表，以約1790萬元台幣（471萬港元）於富藝斯成交。圖／富藝斯提供
一枚百達翡麗型號2499/100，18K黃金萬年曆計時腕表，以約1790萬元台幣（471萬港元）於富藝斯成交。圖／富藝斯提供
2020香港春季的實體拍賣紛紛在上週圓滿落槌。圖／佳士得、蘇富比、富藝斯提供
2020香港春季的實體拍賣紛紛在上週圓滿落槌。圖／佳士得、蘇富比、富藝斯提供

香港 蘇富比 佳士得

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