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簡直是好看制服大集合！PRADA邀5位藝術家操刀新品發表

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
PRADA昨晚在線上發表2021早春女裝曁春夏男裝秀「THE SHOW THAT NEVER HAPPENED」。圖／PRADA提供
PRADA昨晚在線上發表2021早春女裝曁春夏男裝秀「THE SHOW THAT NEVER HAPPENED」。圖／PRADA提供

義大利時尚品牌PRADA昨晚在線上發表2021早春女裝曁春夏男裝秀「THE SHOW THAT NEVER HAPPENED」，特別找來了5位影像藝術家各自創造不同的影片章節，透過動態鏡頭陳述他們見解的獨特之處，並放入自己的意識形態以及對PRADA所抱持的觀點。而這次的作品也是PRADA宣布設計師Raf Simons加入團隊後，Miuccia Prada最後一次Solo操刀設計的系列。

5位影像藝術家依作品發布順序分別是比利時的威利范德佩（Willy Vanderperre）、德國的於爾根特勒（Juergen Teller）、波蘭的喬安娜皮特羅夫斯卡（Joanna Piotrowska）、美國的馬丁西姆斯（Martine Syms）和特倫斯南斯（Terence Nance），他們以黑白或彩色影像呈現出正裝魅力、材質細節、整體概念風格、布料的動態美等等，配上不同的音樂與模特兒定點或走動等不同姿勢的展示型態展現新系列的多樣化特質。

可以明顯發現這次的服裝徹底回歸簡約風格，聚焦在衣服的用途和價值，探討「怎麼穿？穿去哪？為何而穿？」等問題，結合古典主義和未來主義、正裝與休閒運動風，材質上除了皮革、塔夫綢之外也可以見到不少PRADA標誌性尼龍和彈力材料製成的技術創新產品。襯衫、窄身西裝、蓬裙洋裝、Linea Rossa系列運動衣等主打黑、白、灰三色，呈現出帶點制服感的穿搭集合。貼身的衛生衣、運動套裝等，則像是反映出長久的防疫日子中追求的舒適、自在感。

包款則是以復古的肩下包為主，大量的黑色圓頭或方頭娃娃鞋與男性皮鞋，再次強調了簡約經典的百搭品味。

貼身的衛生衣、運動套裝等，則像是反映出長久的防疫日子中追求的舒適、自在感。圖／PRADA提供
貼身的衛生衣、運動套裝等，則像是反映出長久的防疫日子中追求的舒適、自在感。圖／PRADA提供
主打黑、白、灰三色，呈現出帶點制服感的穿搭集合。圖／PRADA提供
主打黑、白、灰三色，呈現出帶點制服感的穿搭集合。圖／PRADA提供
美國的馬丁西姆斯作品。圖／PRADA提供
美國的馬丁西姆斯作品。圖／PRADA提供
波蘭的喬安娜皮特羅夫斯卡作品。圖／PRADA提供
波蘭的喬安娜皮特羅夫斯卡作品。圖／PRADA提供
可以明顯發現這次的服裝徹底回歸簡約風格。圖／PRADA提供
可以明顯發現這次的服裝徹底回歸簡約風格。圖／PRADA提供
Linea Rossa系列運動衣。圖／PRADA提供
Linea Rossa系列運動衣。圖／PRADA提供
包款則是以復古的肩下包為主。圖／PRADA提供
包款則是以復古的肩下包為主。圖／PRADA提供
推出許多窄身西裝。圖／PRADA提供
推出許多窄身西裝。圖／PRADA提供
美國的特倫斯南斯作品。圖／PRADA提供
美國的特倫斯南斯作品。圖／PRADA提供
德國的於爾根特勒作品。圖／PRADA提供
德國的於爾根特勒作品。圖／PRADA提供
主打黑、白、灰三色，呈現出帶點制服感的穿搭集合。圖／PRADA提供
主打黑、白、灰三色，呈現出帶點制服感的穿搭集合。圖／PRADA提供
貼身的衛生衣、運動套裝等，則像是反映出長久的防疫日子中追求的舒適、自在感。圖／PRADA提供
貼身的衛生衣、運動套裝等，則像是反映出長久的防疫日子中追求的舒適、自在感。圖／PRADA提供
材質上除了皮革、塔夫綢之外也可以見到不少PRADA標誌性尼龍和彈力材料製成的技術創新產品。圖／PRADA提供
材質上除了皮革、塔夫綢之外也可以見到不少PRADA標誌性尼龍和彈力材料製成的技術創新產品。圖／PRADA提供
主打黑、白、灰三色，呈現出帶點制服感的穿搭集合。圖／PRADA提供
主打黑、白、灰三色，呈現出帶點制服感的穿搭集合。圖／PRADA提供
搭配三角Logo的蓬裙洋裝非常可愛。圖／PRADA提供
搭配三角Logo的蓬裙洋裝非常可愛。圖／PRADA提供
包款則是以復古的肩下包為主。圖／PRADA提供
包款則是以復古的肩下包為主。圖／PRADA提供

PRADA 藝術家

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