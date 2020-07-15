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預購時間曝光！最美水族館X Park 8月7日開幕 「崖上的波妞」圓滾登台

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
太平洋圓鰭魚，正是卡通「崖上的波妞」靈感來源。圖／X park提供
太平洋圓鰭魚，正是卡通「崖上的波妞」靈感來源。圖／X park提供

歷經多年溝通，有「日本最美水族館」之稱的沖繩八景島海島樂園海外首館「X park」確定於8月7日在高鐵桃園站前開館，7月24日上午10點起於KKDAY販售預購票。近4層樓的透明觀景窗，帶來許多「台灣首見」海洋生物，包括宮崎駿卡通「崖上的波妞」靈感來源也將展現奇特的肚上吸盤、圓滾登台。

日本的水族館聞名全球，是旅人們必要安排的熱門景點。首座日本進駐台灣的水族館「X Park」確定8月7日開幕，不只是北台灣最大的水族館，其緊鄰OUTLET「華泰名品城」、創新的海洋元素飯店「COZZI Blu和逸飯店桃園館」、桃園新光影城等，也將成為一條旅遊新熱線。X Park董事長藤井忠光專程來台，他指出，因疫情將採時段性入場，8~12月預將帶動60萬人次進場，創造台幣2億5千萬營收。

藤井忠光表示，透過在日本擁有25年水族館營運經驗的展示手法和資源，X Park將引進全台獨有的高腳蟹、大王具足蟲等深海生物，還有圓鰭魚和北太平洋巨型章魚等棲息在寒冷海域的生物們，以及世界上最大的章魚、首次登台的愛哲倫企鵝。

他特別推薦企鵝展區，企鵝們有專屬的水道，以空橋相連海、陸兩區，遊客在空橋下經過，可上瞰企鵝風采，下方還有水中隧道相連，這隧道也將出現在一樓的X cafe。此外，水族館也將創造魚群與音樂融合的奇幻演出，「就像一場獨一無二的海洋電影之旅」，他提醒遊客，屆時務必「睜開眼睛、打開耳朵」。

不只獨有，台灣常見的銀鱗鯧魚，也有6千尾將配合音樂群舞。另一特色，是日本咖啡連鎖PRONTO corporation的台灣一號店「X cafe by PRONTO」，可一邊欣賞企鵝彷彿在空中飛行般的姿態，一邊品嘗企鵝拉花拿鐵與各式義大利麵等特製餐點。

X park在4000坪的空間裡分隔13個展區，含括海、陸、空約420種生物，依據各種生物屬性，營造不同濕度、溫度、氣味與聲音，彷彿穿越地域限制，走進從未探索的神秘角落。像是「珊瑚潛行」，以180度環景設計，有如潛入海底被珊瑚、魚群包圍；「雨林探險」讓人真實走進溫暖潮濕的雨林，與奇妙生物相見；還有萬花筒般的「癒見水母」，繽紛又奇幻。

地址：桃園市中壢區春德路105號

交通：MRT/桃園捷運A18站出口徒步約8分鐘，台灣高鐵桃園站6號出口徒步約9分鐘

開幕：8月7日

營業：平日10:00～21:00／假日10:00～22:00

票價：大人550元，學生400元，國小、幼童、博愛250元，未滿4歲免費

預購：7月24日10:00起於KKDAY開放購票

首次來台的麥哲倫企鵝。圖／X park提供
首次來台的麥哲倫企鵝。圖／X park提供
討喜的小丑魚。圖／X park提供
討喜的小丑魚。圖／X park提供
利用銀鯧群游的特性，遊客將可欣賞魚群配合音樂悠游的畫面。圖／X park提供
利用銀鯧群游的特性，遊客將可欣賞魚群配合音樂悠游的畫面。圖／X park提供
世上最大的章魚。圖／X park提供
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海豹也入館。圖／X park提供
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