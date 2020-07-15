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俄國三大之一「莫斯科古典芭蕾舞團」聖誕訪台 12月臺北高雄雙城巡演

聯合新聞網 / 聯合數位文創
莫斯科古典芭蕾經典舞碼《胡桃鉗》。圖／聯合數位文創提供
莫斯科古典芭蕾經典舞碼《胡桃鉗》。圖／聯合數位文創提供

俄羅斯三大芭蕾舞團之一「 莫斯科古典芭蕾舞團」再度訪台，除臺北之外，也將至高雄衛武營國家藝術文化中心，首度雙城雙舞碼，演繹柴可夫斯基經典舞碼：一生必看的經典《天鵝湖》和聖誕芭蕾《胡桃鉗》，帶給台灣觀眾2020年最暖心的聖誕，即日起至八月十六日udn售票網會員獨享早鳥最低85折起。

挾著俄羅斯三大芭蕾舞團之一的美譽，莫斯科古典芭蕾舞團2018年第一次訪台時場場爆滿，不僅加開場次，更創下五場完售紀錄。今年於疫情解封之際，帶來膾炙人口一生必看的經典芭蕾舞碼的《天鵝湖》，且適逢聖誕佳節，也帶來聖誕節首選的經典作品《胡桃鉗》這部老少咸宜的舞碼。濃濃的佳節氣氛，歡樂愉悅的音樂氛圍和繽紛華麗的舞台設計，將為悶了一整年的觀眾帶來溫馨的曙光。首次的雙舞碼演出，喜愛芭蕾的觀眾絕不可錯過。

莫斯科古典芭蕾舞團原本名為國家學院古典芭蕾舞團，與莫斯科波修瓦劇院、聖彼得堡馬林斯基劇院，並列為俄國三大芭蕾舞團，已在超過二百個俄國城市、以及在五大洲超過三十個國家演出，七十五個芭蕾舞者與三十噸重的舞台布景、超過四千套的服裝，其最引以為傲的的眾多舞碼，普羅高菲夫的《灰姑娘》與《羅密歐與茱麗葉》、明庫斯的《唐吉訶德》、史特拉汶斯基的《春之祭》、《仙女之吻》與《火鳥》、彼得羅夫的《創世紀》與《普希金》等，總共超過二十齣古典與現代芭蕾劇目，在藝術總監瓦希里耶夫與卡薩特金娜超過四十年的帶領下，作為最重要的芭蕾舞團之一的莫斯科古典芭蕾舞團，持續在全世界推出新演出、新舞碼，並培育出眾多芭蕾明星。

莫斯科古典芭蕾經典舞碼《天鵝湖》。圖／聯合數位文創提供
莫斯科古典芭蕾經典舞碼《天鵝湖》。圖／聯合數位文創提供
莫斯科古典芭蕾經典舞碼《天鵝湖》。圖／聯合數位文創提供
莫斯科古典芭蕾經典舞碼《天鵝湖》。圖／聯合數位文創提供

《天鵝湖》被稱為「第一次使舞蹈作品具有了音樂的靈魂」。1877年3月4日在莫斯科波修瓦劇院首演，劇中黑白天鵝的雙重角色，及黑天鵝膾炙人口的32鞭轉，皆是每個女舞者都想挑戰的戲碼，稱得上最受歡迎的古典芭蕾舞碼。《胡桃鉗》原作為霍夫曼的一部叫作《胡桃鉗與老鼠王》的故事，柴可夫斯基後來根據大仲馬改編的版本加譜了芭蕾舞的音樂，成為現時的所見的版本，它是聖誕節的傳統節目，又被世人稱為聖誕芭蕾，是老少適宜的芭蕾觀看劇碼，其中一幕由花仙子伴著著名的《花之圓舞曲》跳出了一段華爾茲，更是讓世人對《胡桃鉗》耳熟能詳的代表作之一。

莫斯科古典芭蕾經典舞碼《胡桃鉗》。圖／聯合數位文創提供
莫斯科古典芭蕾經典舞碼《胡桃鉗》。圖／聯合數位文創提供

由聯合數位文創主辦之「莫斯科古典芭蕾舞團」，十二月十七日至二十日於臺北國家戲劇院、十二月二十五日至二十七日於高雄衛武營戲劇院演出。早鳥優惠即日起至八月十六日止，雙人雙舞碼套票最低優惠85折，FUN倍送最低優惠88折，購票請上udn售票網，另有團體大宗優惠，詳情請來電02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)。

【演出資訊】

※台北場

演出時間｜2020年12月17日~12月20日

演出地點｜臺北國家戲劇院

票　　價｜3,800 / 3,300 / 2,800 / 2,400 / 2,000 / 1,600 / 800

※高雄場

演出時間｜2020年12月25日~12月27日

演出地點｜高雄衛武營戲劇院

票　　價｜ 3,600 / 3,200 / 2,800 / 2,400 / 2,000 / 1,400 / 800

購票請上udn售票網，客服專線02-7721-6958 #2 (每日9:00-18:00)。大宗購票另有優惠，請洽 02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)

舞團 莫斯科 衛武營

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