懶人包／保養品振興三倍券優惠出爐 花1千買4千超划算
振興三倍券今天開始發放，準備開始報復性消費了嗎？許多女人都想要變美，當然要用振興券，讓自己美麗一波囉，以下先統整目前保養美妝業者推出的振興三倍券優惠，快來看要去哪裡消費吧！
蘭蔻
蘭蔻從7月15日至8月31日，只要到蘭蔻櫃上消費不限金額，直接送極光水10ml，全台限量3千份，另外也推出3千元特惠組合，意圖讓人荷包失血啦。
蘭蔻旗下最有名的小黑瓶超未來肌因賦活露，推出肌因修護振興組，買超未來肌因賦活露30ml，加贈超未來肌因賦活露5ml*2，價值4,000元、特價3,000元，等於一次入手40ml的小黑瓶，如果用振興券，等於花1千元，買到價值4千元的商品。
另外活動期間在專櫃消費滿3,000元，綁定蘭蔻官方LINE，就送法式優雅護頸枕、會員點數3,000點。
嬌蘭
嬌蘭從7月16日至31日，至全台嬌蘭專櫃、官方線上旗艦店，消費正貨商品滿3千元，送價值1,367元的皇家蜂王乳平衡油5ml＋蜂王乳超拉提亮眼霜3ml，全台限量3千份。
另外於7月28日，透過LINE購物平台進入嬌蘭台灣官方線上旗艦店，購買指定「皇家蜂王乳平衡油30ml」單品，有機會享有限量名額「50%LINE Points點數回饋」。
Swiss Perfection瑞士柏菲妮
從7月15日至8月31日，持實體券或數位券至瑞士頂級貴婦保養品牌Swiss Perfection瑞士柏菲妮櫃上購買任一產品，再送價值4,800元的頂級護理療程「RS28神效抗皺護理療程（60mins）」一堂。
香緹卡
頂級保養品牌香緹卡，7月15日起，會員使用實體券或綁定指定信用卡消費滿3千元，有多重優惠。會員消費滿3千元（或非會員消費滿6千元），可獲得一本香緹卡好友券，內含6張500元抵用券，價值3千元，每月限使用當月好友券，消費滿3千元可抵用5百元。
另推出多款特惠組，如深層清潔養膚組原價8,553元、特價7,450元。
IPSA
針對振興優惠券，特別推出特惠組，如流金水3姊妹保養10件組，價值5,621元、特價3,710元；流金水3胞胎保養10件組，價值5,660元、特價3,780元，皆可用振興券購買。
Jurlique
即日起至8月底，振興券買2,000元送200元，商品消費滿額享現折200元、限定商品7折優惠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言