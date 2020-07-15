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大薯買1送1！摩斯推「泰國風、印度風漢堡」＋甘蔗咖啡

聯合報 / 記者陳睿中/台北即時報導
摩斯漢堡新推出「泰式椒麻雞腿堡」、「印度咖哩豬排烤餅」等異國風新品。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡新推出「泰式椒麻雞腿堡」、「印度咖哩豬排烤餅」等異國風新品。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡以異國美食元素，自即日起推出新品「泰式椒麻雞腿堡」、「印度咖哩豬排烤餅」，還有2款「甘蔗咖啡」，讓民眾免出國也能品嚐特色美食。購買指定新品套餐，可憑發票抽iPhone 11 Pro等好禮。另外在7月22日當天，還有「大暑買1送1」的限時優惠。

本次推出的「泰式椒麻雞腿堡」，將雞腿肉包裹特製椒麻醬，搭配高麗菜絲與現切檸檬角，帶來清爽開胃的滋味，每份90元。「印度咖哩豬排烤餅」則是將小里肌豬排配上印度香料咖哩，以及以800℃高溫烘烤，帶有麥香且富有嚼勁的烤餅，再以芒果香草沙拉醬點綴上桌，每份110元。即日起至8月31日期間，點購泰式椒麻雞腿堡／印度咖哩豬排烤餅，搭配套餐點心及指定飲品青梅蜜桃氣泡飲、可樂或雪碧，登錄發票有機會抽iPhone 11 Pro與iPhone SE2。

在炎炎夏日中，摩斯也以台灣在地白玉甘蔗配上摩斯咖啡、摩斯拿鐵咖啡，新推出「甘蔗摩斯咖啡」、「甘蔗拿鐵咖啡」兩款風味飲品，售價各為65元、85元。即日起至7月31日期間，還有任選第2杯半價的優惠。7月20日起，還推出新口味的「百香果鳳梨蒟蒻」，將百香果與鳳梨搭配，帶出酸甜的滋味，每份40元。

為歡慶節氣「大暑」，摩斯漢堡於7月22日推出「大薯買1送1」的優惠活動，另外在即日起至8月31日期間，還有A＋B優惠點心活動，可自由搭配A、B兩區的點心與飲品，特價69元。

咖啡 印度 甘蔗

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