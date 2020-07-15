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鮮奶油白、馬卡龍粉 GUCCI夏季甜點配色新品好療癒！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
男裝Baiadera系列設計靈感取自館藏圖畫中色彩元素，運用紅、黃、綠、藍配色寬條紋詮釋麻料材質，超適合夏天使用
男裝Baiadera系列設計靈感取自館藏圖畫中色彩元素，運用紅、黃、綠、藍配色寬條紋詮釋麻料材質，超適合夏天使用

許多人抗拒不了美味的甜食，尤其像是鮮奶油蛋糕、馬卡龍等顏色、味道都讓人驚豔的糕點更是超療癒！GUCCI最近新上市的Towards the Sun迎夏系列就運用了宛如新鮮甜點的配色打造包款、鞋款等，為視覺帶來一場下午茶饗宴，就算只能看不能吃也開心！

人氣商品代表之一的GG Marmont包款，全新換上像是純白鮮奶油的白色斜紋衍縫皮革搭配對比鮮明的深藍滾邊，配色相當典雅舒服，雙G金屬扣飾採用復古色調與扭花工藝打造，增添細節魅力。而今年主打的1955 Horsebit系列包款，同樣也新推出鮮奶油白皮革裝飾款，搭配烏木色雙G Logo圖騰，無論是手提包、水桶包、肩背包或小皮件，都很有夏日清新氣息。

鞋款部分也看得到許多甜美色彩，粉綠、粉紅、粉藍這種甜蜜馬卡龍色運用在New Ace球鞋、夾腳拖鞋、橡膠低跟拖鞋等上面，展現夢幻感之餘穿搭起來也非常涼爽。

男裝Baiadera系列設計靈感則取自館藏圖畫中色彩元素，運用紅、黃、綠、藍配色寬條紋詮釋麻料材質，超適合夏天使用，而且看起來讓人想起多層次的娘惹糕。

粉綠夾腳拖鞋，18,200元。圖／GUCCI提供
粉綠夾腳拖鞋，18,200元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 白色皮革鍊帶包，69,800元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 白色皮革鍊帶包，69,800元。圖／GUCCI提供
粉紅夾腳拖鞋，18,200元。圖／GUCCI提供
粉紅夾腳拖鞋，18,200元。圖／GUCCI提供
條紋拚色後背包，81,200元。圖／GUCCI提供
條紋拚色後背包，81,200元。圖／GUCCI提供
New Ace 粉紅球鞋，21,200元。圖／GUCCI提供
New Ace 粉紅球鞋，21,200元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 白色皮革迷你翻蓋包，35,600元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 白色皮革迷你翻蓋包，35,600元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955 白色皮革滾邊肩背包，80,200元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955 白色皮革滾邊肩背包，80,200元。圖／GUCCI提供
粉綠直式鍊帶包，27,900元。圖／GUCCI提供
粉綠直式鍊帶包，27,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI最近新上市的Towards the Sun迎夏系列運用了宛如新鮮甜點的配色打造包款、鞋款等。圖／GUCCI提供
GUCCI最近新上市的Towards the Sun迎夏系列運用了宛如新鮮甜點的配色打造包款、鞋款等。圖／GUCCI提供
GG Marmont 白色皮革卡夾，17,100元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 白色皮革卡夾，17,100元。圖／GUCCI提供
New Ace 粉藍球鞋，21,200元。圖／GUCCI提供
New Ace 粉藍球鞋，21,200元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955 白色皮革水桶包，59,600元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955 白色皮革水桶包，59,600元。圖／GUCCI提供
拚色條紋托特包，60,700元。圖／GUCCI提供
拚色條紋托特包，60,700元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 白色皮革相機包，43,500元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 白色皮革相機包，43,500元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 粉色拉鍊長夾，24,300元。圖／GUCCI提供
GG Marmont 粉色拉鍊長夾，24,300元。圖／GUCCI提供
鞋款部分也看得到許多甜美色彩，粉綠、粉紅、粉藍這種甜蜜馬卡龍色。圖／GUCCI提供
鞋款部分也看得到許多甜美色彩，粉綠、粉紅、粉藍這種甜蜜馬卡龍色。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955 鍊帶長夾，31,200元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955 鍊帶長夾，31,200元。圖／GUCCI提供
鞋款部分也看得到許多甜美色彩，粉綠、粉紅、粉藍這種甜蜜馬卡龍色。圖／GUCCI提供
鞋款部分也看得到許多甜美色彩，粉綠、粉紅、粉藍這種甜蜜馬卡龍色。圖／GUCCI提供
人氣商品代表之一的GG Marmont包款，全新換上像是純白鮮奶油的白色斜紋衍縫皮革搭配對比鮮明的深藍滾邊，配色相當典雅舒服。圖／GUCCI提供
人氣商品代表之一的GG Marmont包款，全新換上像是純白鮮奶油的白色斜紋衍縫皮革搭配對比鮮明的深藍滾邊，配色相當典雅舒服。圖／GUCCI提供
粉藍橡膠低跟拖鞋，11,200元。圖／GUCCI提供
粉藍橡膠低跟拖鞋，11,200元。圖／GUCCI提供
拚色條紋迷你翻蓋包，24,600元。圖／GUCCI提供
拚色條紋迷你翻蓋包，24,600元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955 白色皮革滾邊手提包，80,200元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955 白色皮革滾邊手提包，80,200元。圖／GUCCI提供
拚色條紋漁夫帽，16,900元。圖／GUCCI提供
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Tennis 1977系列拚色條紋球鞋，25,800元。圖／GUCCI提供
Tennis 1977系列拚色條紋球鞋，25,800元。圖／GUCCI提供
獨角獸配色色皮革裝飾雙G釦飾拖鞋，22,600元。圖／GUCCI提供
獨角獸配色色皮革裝飾雙G釦飾拖鞋，22,600元。圖／GUCCI提供
鞋款部分也看得到許多甜美色彩，粉綠、粉紅、粉藍這種甜蜜馬卡龍色。圖／GUCCI提供
鞋款部分也看得到許多甜美色彩，粉綠、粉紅、粉藍這種甜蜜馬卡龍色。圖／GUCCI提供
New Ace 淡粉色塊裝飾白色球鞋，21,200元。圖／GUCCI提供
New Ace 淡粉色塊裝飾白色球鞋，21,200元。圖／GUCCI提供
粉色皮革裝飾雙G釦飾拖鞋，22,600元。圖／GUCCI提供
粉色皮革裝飾雙G釦飾拖鞋，22,600元。圖／GUCCI提供
粉紅橡膠低跟拖鞋，11,200元。圖／GUCCI提供
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