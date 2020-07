鮮奶油白、馬卡龍粉 GUCCI夏季甜點配色新品好療癒！

許多人抗拒不了美味的甜食,尤其像是鮮奶油蛋糕、馬卡龍等顏色、味道都讓人驚豔的糕點更是超療癒!GUCCI最近新上市的Towards the Sun迎夏系列就運用了宛如新鮮甜點的配色打造包款、鞋款等,為視覺帶來一場下午茶饗宴,就算只能看不能吃也開心!

人氣商品代表之一的GG Marmont包款,全新換上像是純白鮮奶油的白色斜紋衍縫皮革搭配對比鮮明的深藍滾邊,配色相當典雅舒服,雙G金屬扣飾採用復古色調與扭花工藝打造,增添細節魅力。而今年主打的1955 Horsebit系列包款,同樣也新推出鮮奶油白皮革裝飾款,搭配烏木色雙G Logo圖騰,無論是手提包、水桶包、肩背包或小皮件,都很有夏日清新氣息。

鞋款部分也看得到許多甜美色彩,粉綠、粉紅、粉藍這種甜蜜馬卡龍色運用在New Ace球鞋、夾腳拖鞋、橡膠低跟拖鞋等上面,展現夢幻感之餘穿搭起來也非常涼爽。