網路口碑之星／你怎可以沒吃過！連外國人來台都指定 四大超好評麻辣火鍋店

文／陳彥廷

全台的火鍋店多到幾乎每條巷子裡都有，可以見得台灣人有多愛吃鍋，不僅冬天要吃，夏天更是要吃鍋（因為火鍋店的冷氣開得好冷～根本無法阻止我們對火鍋的愛XD），尤其麻辣火鍋簡直人間美味啊！DailyView網路溫度計的麻辣鍋網路口碑排行榜中，就有四家榮獲「網路口碑之星」的超級麻辣火鍋店～快點一起來報到，沒吃過的話太可惜了！

image source :FB/青花驕 麻辣鍋

＃馬辣

馬辣最出名的，莫過於其營業到超晚的時間，想什麼時候吃都可以～還有許多豐富的肉品、海鮮，高達16種哈根達斯、8種莫凡比口味的冰淇淋能無限享用吃到飽，讓你滿足到想哭！除了正餐時間總是客滿外，就連宵夜也很常一位難求，是不論冬天還是夏天都高朋滿座的人氣火鍋店，甚至連外國來的客人也都指名要吃呢！

另外加碼介紹，同屬馬辣旗下的新馬辣更是高級，雖然價格比馬辣昂貴一些，但是肉品很誇張的升級到無骨牛小排、黑毛和牛、松阪豬；海鮮更是有手掌大明蝦、天使紅蝦、明蝦等都是無限量供應，你說誇張不誇張！還不快點揪三五好友吃一波！

image source :FB/馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 粉絲俱樂部

＃小蒙牛

小蒙牛相對其他家麻辣鍋的鍋底，比較不會感到油膩，且爽口，同樣也是讓你吃到肚子撐破褲子～他們提供依據價位選用不同食材的菜單，讓你依照需求選擇想吃的等級。特別的是，店家是使用平板點餐，所以可以更快速且方便的點想吃的東西，不用一直攔服務生～能趕快吃到美食。

有網友提醒，如果想要吃哈根達斯吃到飽的話，需要點到一定的等級的方案才會供應喔！有些小蒙牛提供火鍋、燒肉兩吃的服務，讓你可以一次滿足兩種享受，因此當猶豫不知道吃燒肉還是火鍋時，小朋友才做選擇，在小蒙牛裡可以全都要～

image source :FB/小蒙牛頂級麻辣養生鍋

＃青花驕

屬於王品集團旗下的青花驕，光看母公司就可以知道他們的服務品質有一定水準，食材的水準只能用美味高級來形容，鴨血跟豆腐可以無限續，饕客還不吃爆！

青花驕最特別的是，麻辣鍋的湯底不過份的辣，講求真的能喝而不會嗆到的美味，並且徹底詮釋了「麻」這個感覺，讓人一口接著一口，不愧是加了重慶九葉青花椒的高湯，口感層次分明，搭配他們獨特的酸梅汁，嘴巴根本停不下來，每個餐桌上還有提供USB插座，被網友笑稱是超貼心火鍋店。

image source :青花驕 麻辣鍋

＃老四川

在許多地方都有分店的老四川，是屬於單點類的火鍋店，鴨血跟豆腐無限續，當你一入座，就會送上兩份小菜以及川味涼粉，其中川味涼粉好吃到會想要再加點，光吃那個就超開胃。

老四川的麻辣鍋聞起來很香、吃起來更香，是讓許多饕客著迷的高湯，滋味只有嘗過的人才知道。營業時間也到凌晨，成為夜貓吃宵夜的好選擇，其中有網友推薦特色酸梅汁，搭配麻辣鍋相當解膩，根本就是讓你越點越多的邪惡飲料～一定要試試看喔！

image source :FB/老四川巴蜀麻辣燙

image source :網路口碑麻辣鍋-星等排行（分析時間：2020/4/15~2020/7/13）

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