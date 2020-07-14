美廉社振興券結帳最低5折、頂好超市消費滿額送購物金

超市業者將振興券的優惠再放大！配合政府振興方案，包括頂好、JASONS MARKET PLACE、美廉社等超市業者，陸續公布振興券好康再加碼的優惠活動，除了規畫振興券優惠商品專區、精選百樣商品最低5折之外，持券消費滿額送現金抵用券，另也與誠品、Uber Eats 、 Tomod's等跨界多品牌聯手撒優惠。

●頂好超市消費滿388元可獲現金抵用券200元

7月15日至8月16日期間，持政府振興券至「頂好」消費滿388元，可獲現金抵用券200元，於下次消費滿300元時，可使用30元折價券；購買「Meadows系列商品」滿200元，即可抵用20元折價券。此外，更結盟包括「雀巢」、「黑松」、「萬家香」、「聯合利華」、「寶僑」等在內的8家知名品牌推出折價優惠，抵用券兌換和相關優惠活動至8月31日止。

●JASONS MARKET PLACE消費滿1000送500現金抵用券

7月15日至8月16日，持振興券至「JASONS」消費滿1,000元，可獲價值500元的現金抵用券。7月16日至7月29日，「JASONS」與「IKEA」攜手合作，引進多款瑞典美食飲品，提供消費者「簡約但不簡單」的北歐生活風味。

●美廉社振興券結帳最低5折、聯手誠品串流會員撒優惠

7月16日至8月11日，持振興券200元面額券到美廉社，可享指定飲料、零食、濕紙巾、米等近50項商品，只要200元的優惠價，最低下殺5折；而憑振興券500元面額券，可享能量飲、米、油等近20項商品500元優惠價。

政府發放的振興券之外，美廉社也跨界多品牌聯手推出「好友券」，7月15日起，美廉社會員到門市消費，不限金額即贈送乙本，只要持券至誠品書店買書，可享一冊77折優惠，若是誠品書店會員，至美廉社門市出示誠品書店實體或APP會員卡，也同具資格可領取美廉社「好友券」乙本，串流彼此會員。