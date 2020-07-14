台大公衛建議入境皆檢測 依各國風險高低決定檢疫天數

新冠肺炎在台疫情趨緩，但目前世界疫情仍處於大流行，美洲、南美洲等國家疫情創新高。台大公衛學院副院長陳秀熙表示，若全世界都還是維持目前解封後的社交距離，確診曲線就會持續往上升，不排除再次爆發如三月時大流行的可能，建議仍要實施入境篩檢，降低漏網之魚。

陳秀熙表示，建議政府可考慮不只商務人士，而是所有人入境後全面篩檢，且搭配不同國家的低中高風險來做個別化智慧管理，以免檢疫天數過長。

台大公共衛生學院今天舉辦第23周抗新冠肺炎說明會，邀請美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院院長呂淳祺、科技部人文司長司長林明仁、台大公衛學院副院長陳秀熙等人，探討「人工智慧監測新冠肺炎疫情」在美國的發展，與台灣科技部合作的可能性、智慧方式應用於居家檢疫的前景。

呂淳祺以全英報告柏克萊分校如何創新系統，建立人工智能輔助系統，以口水唾液測試、基因變異結合手機的合併檢測等方式，並採少量人數檢測來掌握全校四萬多學生，來保障日後學生回歸上課。

陳秀熙則講述全球與台灣疫情，他表示目前全球確診人數共1290萬人，曲線沒有平緩，尤其康復率更從近60%降到55%，解封後再度發生大流行，令人憂心。他同時預測下周確診人數會來到1450萬人，死亡人數達到61萬人。

陳秀熙指出，包含日本、香港、以色列等，原本疫情維持很好的國家，在解封後陸續出現再次群聚感染的狀況，如以色列出現460名師生的校園群聚，並立即對高風險社區實施封鎖；而香港也在解封後，近日茶餐廳、健身房等也爆發群聚。

另外，本來控制很好的澳洲，很長一段時間跟台灣一樣病例都非常少，但因首都墨爾本出現群聚感染，上周起再次封城六周。因此國家要重新進入社交距離管理，這些對防疫來說都是不好的消息。

陳秀熙表示，邊境不可能一直都不開放，且現在已是後疫情時代，若台灣一直要求來台者14天檢疫，太沒有效率。

他建議除現行商務人士外，所有人入境後要全面篩檢，且可搭配不同國家的低中高風險來做個別化智慧管理，例如日韓中港澳等低風險國家，其每10萬人確診數在50人以下，來台只要居家檢疫3天就可篩檢；像中東、大洋洲、加拿大等人數為50至500人者，就居家檢疫5到7天後篩檢；若為歐洲、英國、非洲國家每10萬人確診數在500人以上，就維持現行14天。