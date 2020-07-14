獨家太陽能充電鏡面！Garmin「太陽能GPS智慧腕表系列」5倍電力

對於喜愛戶外活動的人來說，除了需要智慧穿戴裝置提供各項運動、生活數據之外，充電與電力是否持久也是關鍵，太陽能充電雖然更加方便，但以往腕表的太陽能面板一旦部份被遮蔽就無法充電。Garmin獨家研發出Power Glass™ 太陽能充電鏡面，選用最佳導電材質打造極透光玻璃鏡面外型，更擁有世界首創的遮蔽不斷電設計，就算腕表部分螢幕被衣物遮住或沾染塵土也不影響太陽能充電，全新上市的Garmin fenix 6 Solar系列、Instinct Solar、Tactix Delta Solar就搭載Garmin Power Glass™太陽能充電鏡面，其中Instinct Solar表款在開啟省電模式之下，更可讓手表最長達到無限電力的狀態。

Garmin全新太陽能GPS智慧腕表系列發表請來熱愛戶外運動的Janet謝怡芬站台，全世界走透透的Janet說近期受疫情影響又開始「瘋台灣」，帶著小孩一起玩又有不一樣的感受，喜歡潛水的她第一支潛水表就是Garmin，聽聞Instinct Solar運動衝浪版還能掌握潮汐資訊並記錄個人衝浪趟數、浪上速度、衝浪距離，讓她自告奮勇願意當追浪試用者；Janet也直呼「太陽能充電太重要」，不論旅遊、登山或戲水，具備GPS衛星定位系統、又隨時都能保持有電的智慧腕表，都是確保安全的必備配件之一。

Garmin首創的Power Glass™太陽能充電鏡面技術，以極薄多層工法在厚度小於0.5毫米的太陽能玻璃上配置極微小導電元素設計，有效轉換光源為電能的同時，讓充電表面保有極高通透性，搭配MIP顯示螢幕的全彩顯示不受限；為了達到戶外活動的最高使用效率，各項電力損耗皆可由使用者手動微調，將耗能且暫時不用到的功能休眠，讓電力更持久。

全新的Garmin太陽能GPS智慧腕表3大系列中，Garmin Instinct Solar本我系列在GPS探險模式下最多可達2個月以上不需充電，省電模式下僅透過太陽能充電就可維持日常運作，達到無限電力狀態。更多配色選擇的潮流炫色版新增脈搏血氧感測、身體能量指數等健康監測功能，售價11,990元；8月10日開賣的運動衝浪版內建衝浪活動模式，售價12,990元。

去年Garmin首創將智慧腕表融合太陽能充電技術，推出fenix 6X Pro Solar表款，今年fenix 6 Solar系列太陽能進階複合式戶外GPS腕表再升級，在GPS探險模式之下，太陽能充電結合電量管理系統讓fenix 6S Pro Solar、fenix 6 Pro Solar分別可長達26天、36天不充電。Garmin fenix 6 Solar系列太陽能進階複合式運動GPS腕表新增衝浪、攀岩、越野騎乘運動功能，攀岩功能支援一般攀岩與抱石攀岩，售價28,990元起。