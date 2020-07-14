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藍心湄不小心穿到疑似山寨衣？Marimekko罌粟花到底有何魅力？
今天傳出女星藍心湄在節目上穿的衣服疑似是仿芬蘭國寶品牌Marimekko的款式，而且還是被品牌台灣代理公關發現該品牌根本沒有這種款式這才被爆料出來的，頓時引起軒然大波。其實Marimekko多年來就以花朵、圓點或是各種抽象印花聞名，除了服飾、配件外，居家用品也非常受歡迎，更不時會推出各種跨界聯名商品，擁有許多忠實愛用者。
這次傳出糾紛的疑似山寨衣，很明顯是以Marimekko標誌性的unikko罌粟花作為設計參考而來的。說到這個印花，可是有多年歷史，由設計師Maija Isola在1964年推出，當時還有一個有趣的故事背景，原來Marimekko創辦Armi Ratia認為真實的花朵之美無論如何是無法透過印花呈現的，所以發表了聲明表示「絕不採用花卉印花」，但Maija Isola依然故我創作出這個圖騰，時至今日已成為創意、勇氣與忠於自我信念的表徵，更是讓人一眼就認出的品牌識別準則。
今年新推出的unikko罌粟花系列有黃白配色的牛仔外套、珊瑚橘配色的襯衫，以及各種可愛休閒又典雅的提包、口金包等等，全都充滿熱情甜美的夏季氣息。而在這次的事件後，品牌台灣代理公關也表示，會在與總部確認後持續溝通如何辨明品牌設季真偽，以保護消費者的權益。
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