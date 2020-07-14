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momo購物網「全球購物祭」32大品牌最低下殺48折起
為了推升買氣，電商平台不斷推優惠，momo購物網即日起至7月17日舉辦「全球購物祭」，集結百大品牌響應，加上「國際品牌振興券」網羅32大品牌上百件商品最低下殺48折起，活動期間內不限金額消費可登記領頂呱呱「呱呱包買1送1優惠券」、每日限量10,000份，另外還祭出消費滿2,000元可登記抽GUCCI肩背包、Dyson吸塵器、雅斯蘭黛特潤組、任天堂Switch動森與實驗室組等夢幻逸品，預估可望提升買氣將較去年成長2倍。
momo購物網「全球購物祭」祭出「國際品牌振興券」百萬折價券現領現折活動，熱推商品包括Samsung Galaxy Note10 Lite 8GB／128GB優惠價15,200元、Dyson V11 Absolute手持無線吸塵器雙主吸頭旗艦款優惠價21,900元、LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露50ml優惠價3,500元、Häagen－Dazs哈根達斯全新經典口味迷你杯18入組優惠價920元、Ballarini班樂尼陶瓷不沾鍋平底鍋優惠價959元等。
除了好買之外，momo購物網「全球購物祭」還推出趣味互動遊戲，其中「環遊世界賺mo幣」可使用手機App進入遊戲畫面操控momo co開飛機收集金幣，最終累計分數將獲得相對應指定獎品，每日最高10 momo幣立即歸戶；「整點搶千萬紅包」活動期間每天共有8個時段可搶最高777 momo幣。
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