momo購物網「全球購物祭」32大品牌最低下殺48折起

亞洲女性以愛美白出了名，正所謂一白遮三醜，在東方人眼中白皙與美麗幾乎是畫上等號！根據WHO世界衛生組織調查發現，在中國、馬來西亞、菲律賓與南韓等國家，竟有高達40%的女性使用美白產品。到底要如何有效的美白？醫美時尚邀請到4位專業皮膚科醫師，為你解析最新的美白淡斑趨勢！

2020-07-14 16:21