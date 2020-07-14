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台灣陽光狂炸！皮膚科醫師提醒「敏感肌防曬正確做法」

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
皮膚科醫師提醒，夏季防曬要特別注意。圖／摘自Pelexs
皮膚科醫師提醒，夏季防曬要特別注意。圖／摘自Pelexs

今年夏天，台灣氣溫屢創新高，也讓陽光狂曬，代表紫外線爆表，其中紫外線中的UVA、UVB，特別容易傷害肌膚，導致曬傷、曬老與變黑等，皮膚科醫師提醒大家如果不防曬，可能會讓皮膚曬出斑點、老化等，因此一定要選擇防曬用品。

但台灣很多人都是敏感性肌膚，該如何挑選防曬品呢？皮膚科醫師廖苑利表示，一般防曬品分為物理性與化學性，物理性防曬是透過顆粒進行反射，避免皮膚造成傷害，化學性防曬是透過化學物質，吸收熱量來轉化，抑制紫外線。

敏感性肌膚的人，則適合使用物理性防曬，成分以二氧化鈦 (TiO2) 跟氧化鋅（ZnO）為主，穩定度較高，較不用擔心過敏，只是因為均是白色粉末，抹上去容易顯白、厚重。目前市面上有許多物理與化學混合的防曬用品，但醫師提醒，敏感性肌膚使用前，要先經過測試，避免讓肌膚過敏。

防曬後許多人都會使用美白產品，醫師提醒，美白產品通常是酸類產品保養，不適合與水狀質地產品使用，可能會導致肌膚的腐蝕性，若是產品中含有維他命C，則要注意儘速用完，避免活性消失。

至於想要真正達到美白，廖苑利提醒，要注意產品中，是否有添加衛福部核可的美白成分如熊果素、傳明酸、杏仁酸，另外多種酸類產品也不要合併使用，可能會讓肌膚產生不適感，另外也要加強保濕，才能讓美白有效果，肌膚也不會過於敏感。

夏日防曬，有些事情要特別注意。圖／摘自Pelexs
夏日防曬，有些事情要特別注意。圖／摘自Pelexs
敏感性肌膚，要注意防曬品的選擇。圖／摘自Pelexs
敏感性肌膚，要注意防曬品的選擇。圖／摘自Pelexs

防曬 美白

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