百達翡麗2020新作首波發表！三大複雜功能展工藝魂

在原訂於四月底巴塞爾珠寶鐘表展（BASELWORLD）發表新品的鐘表龍頭品牌之一百達翡麗（Patek Philippe），因疫情影響表展延期、取消原定計劃後，僅於6月中發表一款紀念表廠落成的特殊限量作品Calatrava編號6007A-001精鋼計時。在品牌忠實粉絲熱情企盼下，於今（7月14）日發表第一波的2020新表款，共3枚頂級複雜功能時計：編號5303是於表盤正面採開放式結構的三問陀飛輪腕表，編號5370的雙秒追針計時碼表換上新色琺瑯表盤重新演繹，編號5270經典萬年曆計時碼表則推出全新的配色。品牌也透露，今年還有其他新品，將陸續發表；新品也都將於年底前抵台。

內行人都在收的頂級複雜功能

百達翡麗之所以被稱為「表王」，就在於自1839年創立以來所造的複雜功能表款，工藝令人難望其項背。史上有名的包括為美國大收藏家帕加德（James Ward Packard）與小亨利格雷夫斯（Henry Graves Jr.）等人訂製的超級複雜功能懷表，不但能報時還兼具多項複雜天文顯示，而且極為精緻小巧。

而這對於精密機械的極致追求也傳承至今，薈萃各種複雜功能的時計持續演進，從囊括33種複雜功能的Caliber 89、具備21項複雜功能的Star Caliber 2000時計、到在43毫米表殼中匯聚12項複雜功能的Sky Moon Tourbillon腕表，以及2014年推出的終極代表作品大師報時腕表編號6300，無一不是領程碑之作。

百達翡麗複雜功能時計的特色在於：一，是能夠在最小的容積下（最短的厚度與直徑）納入最複雜的技術程度；二，每項複雜功能，不論精密程度，操作必須簡單易用。這也是為什麼百達翡麗的複雜功能表款每次出現拍場都成為焦點，深受內行藏家的喜愛。

第一枚正面看得到機芯的三問陀飛輪

三問無疑是百達翡麗最出名的複雜功能之一，節奏、音色、音長和音量完美平衡，也是最受藏家鍾愛的夢幻逸品。百達翡麗去年於新加坡舉辦鐘表藝術大展（Watch Art Grand Exhibition）時，曾為這難得的慶典推出限量表款，其中全球限量僅12枚的編號5303三問陀飛輪，是百達翡麗第一款採用開放式結構設計的複雜功能作品，可從正面表盤直接欣賞三問打簧的動態與陀飛輪的轉動，視覺與聽覺效果令人嚮往。

今年推出的5303R-001基本上承襲去年的限量版，在小細節上有些許變化，包括表環顏色與打磨等裝飾細節。六點鐘的小秒盤以透明水晶玻璃打造，可以直接透視下面的陀飛輪轉動；三問裝置位於10點鐘方向，可透過左側裝飾白金葉子嵌花的滑桿啟動。因為設計可一覽無遺，所以細節配色也講究，以玫瑰金底版襯托精鋼零件，底版更裝飾日內瓦打圈條紋，增添視覺效果。

兩大計時經典新風貌

計時碼表無疑是所有鍾愛機械計時的藏家一致的心頭好，高級複雜的雙追針功能，更是展現深厚製表底蘊的標竿之一，自1923年以來便出現在百達翡麗的作品中。自2015年開始推出搭載CHR 29-535 PS專利手上鍊機芯的編號5370的雙秒追針計時碼表，新作5370P-011則換上藍色大明火琺瑯，搭配葉形指針與白金寶璣式數字，將取代鉑金表殼與黑色琺瑯表面的舊有款式。

萬年曆計時碼表自1941年編號1518問世後，就成為百達翡麗的經典複雜功能作品。編號5270的經典萬年曆計時碼表，於2018年時推出，當時共有粉絲暱稱「鮭魚面」金調乳白色面鉑金款，以及搭配水滴形玫瑰金鍊帶的玫瑰金兩款。今年推出全新黃金材質5270J-001，採凹面表環與雙層表耳，搭配銀調乳白色表面、黃金巴頓式刻度和葉形指針，配色典雅雋永。所搭載的CH 29-535 PS Q手上鍊機芯是首款完全由百達翡麗研發製造的萬年曆計時秒機芯。