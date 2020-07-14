和風印花口罩、T恤都想要！7-11「SOU・SOU」第二波獨家商品限量開賣

今年6月時7－ELEVEN以風格選物模式與京都印花設計品牌SOU・SOU合作打造專屬的全新「Good Choices」系列，第一波上市後就引爆話題，即日起第二波全新商品於超過5,800間7－ELEVEN門市獨家販售，推出自動開收傘、平面口罩等，還有限量預購的「SOU・SOU聯名系列」T恤、連帽外套、兒童便利傘等，其中「玩轉數字T恤」為SOU・SOU紀念首度與7－ELEVEN的合作，突破往年設計貫例第一次推出「11」數字，極具收藏價值，粉絲千萬別錯過。

7－ELEVEN、SOU・SOU獨家合作除了第一波熱銷商品好評再販之外，第二波新品瞄準夏天防曬趨勢，推出「抗UV立體剪裁防風連帽外套」，可百搭任何造型，輕薄好收納，並附同款設計花色束口袋，戶外活動、運動、騎車、通勤都適合，共有「十數」粉色M號、「數字遊戲」藍色L號兩款，售價皆為990元；「玩轉數字T恤」為SOU・SOU紀念首度與7－ELEVEN的合作，第一次推出「11」數字，採用重磅棉布及繁複印花工法，設計及質感兼具，共有女版「數字和圈」、男版「十數」兩款，售價皆為590元；延伸上一檔熱銷的「十數」70公分大傘推出同系列的便利兒童童傘，附有姓名吊牌，當親子傘一同上街更吸睛，售價399元。上述商品即日起至8月25日於7－ELEVEN門市櫃台、ibon機台開放限量預購。

SOU．SOU X Good Choices聯名用品另有在7－ELEVEN門市架上直接販售的商品，包括晴雨二用的「十數水玉」自動開收傘以及「十數水玉」、「數字遊戲」等兩款5入裝SOU・SOU平面口罩。購買SOU．SOU X Good Choices聯名日用商品及預購商品滿499元限量送SOU・SOU夏日大搖扇，數量有限送完為止。

此外，7-ELEVEN「Good Choices」系列也推出6款夏日風味日系包裝飲料，包括獨家販售SOU．SOU X 冰鎮大人系果茶聯名的冰鎮大人系蜜桃果茶PET500、冰鎮大人系草莓紅茶PET500，以及立頓萃香奶綠、原味奶茶、水果冰茶、鳳梨冰茶等。