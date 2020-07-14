快訊

新加坡大選落幕：執政黨得票率下跌 說明什麼？

大同股東會改選爭議 金管會：大同即日起不得自辦股務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓咪刺繡配粉紅小豬 GUCCI新款Ace球鞋超可愛

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Ace系列新推出一款超可愛的新款，選用貓咪毛線球配粉紅小豬刺繡圖樣。圖／摘自官網
Ace系列新推出一款超可愛的新款，選用貓咪毛線球配粉紅小豬刺繡圖樣。圖／摘自官網

2016年早秋，GUCCI推出Ace系列球鞋，創意總監Alessandro Michele用品牌著名的綠紅綠、藍紅藍織帶搭配各種圖騰或刺繡打造出具有高度辨識度的休閒運動鞋款。問世以來不斷在設計上推陳出新，除了有DIY客製化服務之外，也有多款俏皮有趣的新造型，是GUCCI人氣商品之一。

今年秋冬，Ace系列新推出一款超可愛的新款，選用貓咪毛線球的刺繡裝飾，米色小貓舉起一隻腳像是在整理毛，旁邊還有綠色的毛線球，增添滿滿童趣，相信貓奴們一定會難以抗拒！而另一隻腳的圖樣則是粉紅小豬，兩種圖樣旁分別都搭配看起來有點歪扭的GUCCI字樣刺繡，顯得格外調皮，腳後跟搭配的則是綠色皮革。

此外，這款鞋還是運用通過創新無廢料工藝製成的皮革製成，與傳統方法相比可最大程度減少皮革廢料的產生和自然資源的消耗，減少對環境的影響，符合GUCCI的環保政策。

Ace系列毛球貓咪運動鞋，25,100元。圖／摘自官網
Ace系列毛球貓咪運動鞋，25,100元。圖／摘自官網
Ace系列新推出一款超可愛的新款，選用貓咪毛線球配粉紅小豬刺繡圖樣。圖／摘自官網
Ace系列新推出一款超可愛的新款，選用貓咪毛線球配粉紅小豬刺繡圖樣。圖／摘自官網
Ace系列新推出一款超可愛的新款，選用貓咪毛線球配粉紅小豬刺繡圖樣。圖／摘自官網
Ace系列新推出一款超可愛的新款，選用貓咪毛線球配粉紅小豬刺繡圖樣。圖／摘自官網
米色小貓舉起一隻腳像是在整理毛，旁邊還有綠色的毛線球，增添滿滿童趣，相信貓奴們一定會難以抗拒！圖／摘自官網
米色小貓舉起一隻腳像是在整理毛，旁邊還有綠色的毛線球，增添滿滿童趣，相信貓奴們一定會難以抗拒！圖／摘自官網
Ace系列毛球貓咪運動鞋，25,100元。圖／摘自官網
Ace系列毛球貓咪運動鞋，25,100元。圖／摘自官網

貓咪

延伸閱讀

鎖定振興商機 寶島眼鏡推GUCCI、PRADA等最高折4千優惠

蕭敬騰出席GUCCI開幕自比被獵豹追殺的斑馬 薛仕凌自備雀斑妝圈粉

圖輯／蕭敬騰出席GUCCI專門店開幕

在「追求美麗」之前人人平等 GUCCI BEAUTY首度啟用唐氏症模特兒 純真笑容融化網

相關新聞

口罩、T恤超可愛！7-11推「SOU・SOU」第二波獨家商品

今年6月時7－ELEVEN以風格選物模式與京都印花設計品牌SOU・SOU合作打造專屬的全新「Good Choices」系...

LOEWE設計師發文轟Converse 「食人夠夠」 合作成功後被一腳踢開

被視為西班牙皮具品牌LOEWE救世主的設計師Jonathan Anderson，近日罕見的在個人instagram中，發...

宏匯廣場攜手玉山銀行 聯名卡刷200元免費停車2小時

位於新莊副都心即將在7月31日試營運的宏匯廣場，未開業就超前部署、已完成「會員App」上架與「聯名信用卡」上市，今日宣布...

美白淡斑大作戰！解析2020美白新趨勢

亞洲女性以愛美白出了名，正所謂一白遮三醜，在東方人眼中白皙與美麗幾乎是畫上等號！根據WHO世界衛生組織調查發現，在中國、馬來西亞、菲律賓與南韓等國家，竟有高達40%的女性使用美白產品。到底要如何有效的美白？醫美時尚邀請到4位專業皮膚科醫師，為你解析最新的美白淡斑趨勢！

LOEWE「盒中時裝展」 2021春夏男裝動感而圓潤

受到新冠肺炎疫情的影響，巴黎男裝周品牌多以線上形式發表，LOEWE則以「盒中時裝展（Show in a box）」的概念...

三倍券明天上路！拿來買華信國內機票 最低六五折起

因應國內疫情趨緩、國內離島旅遊景氣復甦，華信航空宣布，配合政府振興三倍券，國內各機場櫃檯明起，開放旅客以實體紙本振興券購...

振興三倍券明上路 百貨、市場加碼好康優惠看這裡

振興三倍券明日上路，百貨、傳統市場看準這波振興商機，祭出多項優惠措施。中市有16個傳統市場共1376個攤商推出優惠活動，...

「世界最美麗海灣」澎湖15大住宿！美爆私人沙灘、高爽度精品露營車等著你

正所謂雖然不能出國但可以飛一波澎湖，澎湖曾擠身10大秘密島嶼，也曾榮獲《世界最美麗海灣協會》名列「世界最美麗海灣」之一。澎湖的特色美食和風景都一點都不輸國外！而一年一度的澎湖花火節又到了，大家是不是已經忍不住想跟親朋好友來一趟

Uber Eats攜手屈臣氏、丁丁藥局 美妝、母嬰用品一站購

後疫情時期，消費者越來越習慣透過各種線上服務完成日常生活所需。Uber Eats今宣布與「屈臣氏」及「丁丁藥局」成為合作...

大師作品直接變成妳的攝影棚!尤傑尼歐攝影展超好拍

天氣太熱不想跑到戶外拍IG照嗎? 現正開展的西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展完全可以讓待上一整天!這次展出的「365°」系...

啤酒車開進商場 誠品松菸、美麗華打造夏日微醺時光

面對夏日高溫，百貨商場紛紛規劃清涼舒壓的主題展。誠品生活松菸店7月15日起帶來為期兩個月的「松菸台味季」，透過清涼啤酒感...

安倍才說出入境鬆綁名單納台灣 全日空8月3日復飛松山羽田

日媒報導，日本首相安倍晉三指示，要優先對台灣鬆綁入境，納入7月第二波鬆綁出入境名單。全日空（ANA）拍板，台北松山-東京...

熱門新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

中午萬安演習！人車不管制 手機收「空中威脅告警」簡訊

熱帶性低氣壓生成！明天最接近台灣 不排除登陸

你的機會來了！威力彩連槓龜44期 下期頭獎上看18.3億　

今天13：30萬安演習發「飛彈來襲警報」 恐龍哥可安心上路

萬安43號演習下午實施 蔡總統提醒民眾兩個重點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。