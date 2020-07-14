貓咪刺繡配粉紅小豬 GUCCI新款Ace球鞋超可愛

2016年早秋，GUCCI推出Ace系列球鞋，創意總監Alessandro Michele用品牌著名的綠紅綠、藍紅藍織帶搭配各種圖騰或刺繡打造出具有高度辨識度的休閒運動鞋款。問世以來不斷在設計上推陳出新，除了有DIY客製化服務之外，也有多款俏皮有趣的新造型，是GUCCI人氣商品之一。

今年秋冬，Ace系列新推出一款超可愛的新款，選用貓咪毛線球的刺繡裝飾，米色小貓舉起一隻腳像是在整理毛，旁邊還有綠色的毛線球，增添滿滿童趣，相信貓奴們一定會難以抗拒！而另一隻腳的圖樣則是粉紅小豬，兩種圖樣旁分別都搭配看起來有點歪扭的GUCCI字樣刺繡，顯得格外調皮，腳後跟搭配的則是綠色皮革。