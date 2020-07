LOEWE設計師發文轟Converse 「食人夠夠」 合作成功後被一腳踢開

被視為西班牙皮具品牌LOEWE救世主的設計師Jonathan Anderson,近日罕見的在個人instagram中,發文砲轟曾經合作過的Converse 。在成功研發熱門的Run Star Hike鞋款之後,居然被過河拆橋,從名單上被剔除,大爆合作內幕,讓網友有看傻。

Jonathan Anderson因為讓LOEWE再度翻紅,成為炙手可熱的設計之一,於是自2017年開始Converse就與其合作,推出多款叫好又叫座的聯名鞋款。更在期間共同研發出,嶄新的Run Star Hike鞋款,由於辨識高以及Jonathan Anderson的加持,常常一上市都是被秒殺。但此次Jonathan Anderson在IG上爆料,除了一開始的幾款是由他設計之外,其餘陸續推出的Run Star Hike鞋都與他無關。更讓網友吃驚的是,Jonathan Anderson表示「Converse竟然會在合作成功之後,就把我從名單上剔除」。

雖然Converse此舉在商業合作模式上,絕對站得住腳,不過在道義與觀感上不佳,因此Jonathan Anderson的貼文一出,就有不少粉絲留言要抵制Converse的鞋款,也建議他提起告訴。目前,Converse對此並沒有做出任何回應,不過以品牌每年都會推出為數不少的聯名鞋款,在簽訂合作備忘錄時,可能需要更謹慎一些。

設計師Jonathan Anderson在instagaram上,大爆與Converse合作內幕。圖/摘自instagram

以下為Jonathan Anderson的控訴全文「The first image is of the Run Star Hike that I developed with converse for jwanderson a while back, a style that was new. The Next few styles are NOT by me. What is Sad is when a massive company removes you form a collaboration when it starts to work. Instead of helping a small brand like jwanderson out in these difficult times. 」