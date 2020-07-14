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LOEWE設計師發文轟Converse 「食人夠夠」 合作成功後被一腳踢開

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LOEWE現任設計師Jonathan Anderson（左）在instagaram上控訴Converse過河拆橋。圖／摘自instagram
LOEWE現任設計師Jonathan Anderson（左）在instagaram上控訴Converse過河拆橋。圖／摘自instagram

被視為西班牙皮具品牌LOEWE救世主的設計師Jonathan Anderson，近日罕見的在個人instagram中，發文砲轟曾經合作過的Converse 。在成功研發熱門的Run Star Hike鞋款之後，居然被過河拆橋，從名單上被剔除，大爆合作內幕，讓網友有看傻。

Jonathan Anderson因為讓LOEWE再度翻紅，成為炙手可熱的設計之一，於是自2017年開始Converse就與其合作，推出多款叫好又叫座的聯名鞋款。更在期間共同研發出，嶄新的Run Star Hike鞋款，由於辨識高以及Jonathan Anderson的加持，常常一上市都是被秒殺。但此次Jonathan Anderson在IG上爆料，除了一開始的幾款是由他設計之外，其餘陸續推出的Run Star Hike鞋都與他無關。更讓網友吃驚的是，Jonathan Anderson表示「Converse竟然會在合作成功之後，就把我從名單上剔除」。

雖然Converse此舉在商業合作模式上，絕對站得住腳，不過在道義與觀感上不佳，因此Jonathan Anderson的貼文一出，就有不少粉絲留言要抵制Converse的鞋款，也建議他提起告訴。目前，Converse對此並沒有做出任何回應，不過以品牌每年都會推出為數不少的聯名鞋款，在簽訂合作備忘錄時，可能需要更謹慎一些。

設計師Jonathan Anderson在instagaram上，大爆與Converse合作內幕。圖／摘自instagram
設計師Jonathan Anderson在instagaram上，大爆與Converse合作內幕。圖／摘自instagram

以下為Jonathan Anderson的控訴全文「The first image is of the Run Star Hike that I developed with converse for jwanderson a while back, a style that was new. The Next few styles are NOT by me. What is Sad is when a massive company removes you form a collaboration when it starts to work. Instead of helping a small brand like jwanderson out in these difficult times. 」

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