宏匯廣場攜手玉山銀行 聯名卡刷200元免費停車2小時
位於新莊副都心即將在7月31日試營運的宏匯廣場，未開業就超前部署、已完成「會員App」上架與「聯名信用卡」上市，今日宣布與玉山銀行推出聯名卡，加上適逢振興券啟用，端出前1萬名聯名卡新戶「刷3,000送3,800」振興加碼活動；更主打刷卡200元，就可免費停車2小時，要趁勢吸客、搶開紅盤。
「玉山宏匯廣場聯名卡」針對宏匯廣場吃喝玩樂功能特色，設計出有回饋亮點的聯名卡優惠，像是百貨客層最重視停車問題，且長年盤據「信用卡友最喜愛權益」第一名就是停車優惠，玉山宏匯聯名卡推出館內單筆刷卡200元，即可折抵2小時停車，合併其他停車折抵方案最多可停5小時，對館內有眾多娛樂設施、停留時間較久的宏匯客層，有相當的誘因。
另外，宏匯廣場自日本引進台灣獨家的虛擬實境遊樂園「VR ZONE NEW TAIPEI」，宏匯廣場會員享95折，但刷聯名卡購票可享85折優惠。通常進駐百貨的餐廳不會提供百貨會員折扣，有52個餐飲小吃與超市進駐的宏匯廣場，推出玉山宏匯聯名卡每月13日，在館內指定餐廳用餐單筆消費2,000元享回饋10%、送200元電子贈品券，讓卡友聚餐同時賺回饋。
影城優惠部分，全館單筆消費滿999元，憑同卡號當月或前月實體簽單，至館內美麗新影城現場購票天天享66折起，聯名卡再享中杯可樂+小爆米花優惠價80元。
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