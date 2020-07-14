LOEWE「盒中時裝展」 2021春夏男裝動感而圓潤

受到新冠肺炎疫情的影響，巴黎男裝周品牌多以線上形式發表，LOEWE則以「盒中時裝展（Show in a box）」的概念發布2021春夏男裝系列。由創意總監Jonathan Anderson構思的「盒中時裝展」，以24小時、每小時就一檔節目的方式在IG和官網發表，靈感來自實驗藝術先驅杜象所創作的迷你博物館，將整個時裝展收納在手提箱中，卻可體現即時發布的特質，讓觀眾和內容互動，彷若親身參與。

打開帆布檔案盒，會先見到Jonathan Anderson的一封信，緊接著的是靈感設計筆記；陳列在後方的是重點造型以及包款，以360度鳥瞰角度的紙盒形式展示。盒中的造型是2021春夏男裝及前導女裝系列，鞋款照片看似明信片，太陽眼鏡則印在打孔紙上，可以拆出來試戴，服裝色卡、布料樣品也附於盒中，用以感受本季織皮上衣的觸感。觀眾可以在網路下載圓形上衣的紙樣，在家嘗試製作；手提硬紙唱盤則是可以用手轉動播放出背景音樂，質樸簡單。藉由時裝盒展開一場互動的獨特時空體驗，也讓架上的新裝變得更有感染力。

LOEWE 2021春夏系列的輪廓，以弧線、擺動形態及圓形為主調，減少硬挺線條，增添柔和溫潤與動感，優美弧度讓剪裁和布料表現更豐富的面貌，也融入日式絞染工藝面料；燈籠袖、歪斜的鈕扣、繞過下襬的裝飾布條等，則讓服裝變得趣味十足。