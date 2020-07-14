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Uber Eats攜手屈臣氏、丁丁藥局 美妝、母嬰用品一站購

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Uber Eats宣布與屈臣氏合作，擴大外送版圖至美妝保養、日用品、保健品。圖／Uber Eats提供
Uber Eats宣布與屈臣氏合作，擴大外送版圖至美妝保養、日用品、保健品。圖／Uber Eats提供

疫情時期，消費者越來越習慣透過各種線上服務完成日常生活所需。Uber Eats今宣布與「屈臣氏」及「丁丁藥局」成為合作夥伴，在平台既有的美味優食與生鮮外送之外，擴大外送版圖至美妝保養、日用品、保健品與母嬰用品等，上千件精選商品30分鐘內快速到手，滿足生活中不同使用需求與情境。Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示：「Uber Eats希望能成為消費者的飲食和生活日用品的一站式消費平台。」

根據Uber Eats觀察，消費者仰賴電子商務解決日常和臨時的生活所需的模式已成常態，因為疫情更讓愈來愈多人離不開不出門就可輕鬆取得所需的新消費型態。不管是下班後的臨時約會，可以緊急訂面膜、開架彩妝等用品美麗赴約；還是遇上衛生紙、衛生棉等家中日常必需品突然用盡、又不方便出門的窘境，外送平台將成為消費者的最佳神救援。另外，像是奶粉、尿布等體積龐大、沉重的日常用品，透過外送平台也可省去親自搬運的麻煩。

Uber Eats與屈臣氏合作，首波全台81間門市上線，超過千件優選商品上架，種類包含開架彩妝、護膚、醫美、髮類、保健、生活用品、獨家品牌等人氣必敗精選商品，供消費者自由擇購。而與丁丁藥局的合作，則有72間門市配合上架165樣商品，包含店內熱銷的奶粉、嬰幼兒紙尿褲、幼兒副食品，以及其他保健食品、即飲營養品、醫學美容用品、濕紙巾、成人紙尿褲等，讓家中有嬰幼兒、年長者看護需求的消費者，可以更安心便利地迅速補充必需品。

即日起至7月31日止，在Uber Eats App輸入優惠序號「補貨一夏」，於屈臣氏、丁丁藥局及指定生鮮雜貨賣場訂購商品，即可享4次消費滿499元現折100元優惠。

屈臣氏首波全台81間門市於Uber Eats上線，提供開架美妝保養、生活用品、保健、獨家品牌等上千件商品供消費者選購。圖／Uber Eats提供
屈臣氏首波全台81間門市於Uber Eats上線，提供開架美妝保養、生活用品、保健、獨家品牌等上千件商品供消費者選購。圖／Uber Eats提供

Uber 衛生紙 疫情

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