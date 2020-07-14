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大師作品直接變成妳的攝影棚!尤傑尼歐攝影展超好拍

聯合報 / 聯合報 / 消費中心
【第二展區】巨型攝影光廊。圖/聯合數位文創提供。
【第二展區】巨型攝影光廊。圖/聯合數位文創提供。

天氣太熱不想跑到戶外拍IG照嗎? 現正開展的西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展完全可以讓待上一整天!這次展出的「365°」系列作品，耗時8年，於同一間房間拍攝出365張超現實影像，與120位模特兒、300位專業造型團隊合作，以手工佈景、奇幻風格的美術、服裝與光影效果，打造多幅立體精緻的攝影創作。本次展覽運用167座長寬約1.3公尺的燈箱堆砌成牆，排列出震撼十足的沉浸式攝影光廊，搭配陰鬱的風格美學、精緻立體的影像，視覺衝擊感讓民眾觀展時能被尤傑尼歐魔力所吸引、近距離鑑賞更多細節，每一幅都可以讓人靜靜思索照片裡的涵義。

《7月29日》致敬荷蘭後印象派畫家文森·梵谷。1890年7月29日梵谷自殺去世，自那天起，只剩這個房間空殼。與原作不同，尤傑尼歐團隊將人物放進作品中。圖/聯合數位文創提供。
《7月29日》致敬荷蘭後印象派畫家文森·梵谷。1890年7月29日梵谷自殺去世，自那天起，只剩這個房間空殼。與原作不同，尤傑尼歐團隊將人物放進作品中。圖/聯合數位文創提供。
《10月12日》本作致敬愛德華·霍普(Edward Hopper)的經典畫作。圖/聯合數位文創提供。
《10月12日》本作致敬愛德華·霍普(Edward Hopper)的經典畫作。圖/聯合數位文創提供。

本次展覽以尤傑尼歐「創作無設限」的核心，現場打造10間特色攝影棚，1 : 1還原尤傑尼歐的專屬超現實空間，將攝影鬼才腦海中的奇幻宇宙真實還原，每個人都可以走入作品中，在有空間內揮灑無限創意，一秒拍出時尚封面照。主辦單位聯合數位文創表示：「於國外展示時，亦有不少創意美妝或時尚、藝術工作者，會特意在造型上做特殊妝扮，在展場拍攝另類的奇幻照片，讓民眾可以參與影像創作，突破空間的限制，自由拍出屬於自己的時尚大片」。

【第三展區】超現實奇幻攝影棚。圖/聯合數位文創提供。
【第三展區】超現實奇幻攝影棚。圖/聯合數位文創提供。
【第三展區】超現實奇幻攝影棚。圖/聯合數位文創提供。
【第三展區】超現實奇幻攝影棚。圖/聯合數位文創提供。

尤傑尼歐接受過馬德里康普頓斯大學古典繪畫藝術訓練奠基，獨特優異的創作能力，成為西班牙精品及VOGUE、GQ等時尚雜誌御用攝影師，多次榮獲廣告最高榮譽坎城金獅獎－最佳攝影獎殊榮。透過這位藝術鬼才之眼，以超現實的手法，創作出涵蓋近50年的社會、歷史、文化、藝術、娛樂、影視與宗教等重要事件與議題，作品全部以日期命名，猶如時光魔術師一般，展現精緻敘事影像，更被媒體譽為攝影界的格林大師，「365°」為尤傑尼歐最富盛名作品之一，自2018年起已於馬德里、維多利亞、貝尼多爾姆、倫敦、巴黎、上海與柏林等地世界巡迴展出。

西班牙奇幻攝影大師-尤傑尼歐。圖/聯合數位文創提供。
西班牙奇幻攝影大師-尤傑尼歐。圖/聯合數位文創提供。

展覽名稱：西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展

展覽期間：2020.6.24－2020.9.13

展覽時間：每日10:00－18:00（17:30停止售票、入場）

展覽地點：華山1914文化創意園區東2C館（台北市八德路一段1號）

主辦單位：聯合數位文創股份有限公司、華山1914文創園區

活動官網：https://bit.ly/3dw0Y1z

粉絲專頁：https://bit.ly/2XbSgyt

西班牙奇幻攝影大師-尤傑尼歐特展活動主視覺。圖/聯合數位文創提供。
西班牙奇幻攝影大師-尤傑尼歐特展活動主視覺。圖/聯合數位文創提供。

攝影

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