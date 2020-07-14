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啤酒車開進商場 誠品松菸、美麗華打造夏日微醺時光

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品生活松菸店8月1日至8月23日攜手臺虎精釀，在於1樓屋簷下推出「臺虎露飲車」。圖／誠品提供
誠品生活松菸店8月1日至8月23日攜手臺虎精釀，在於1樓屋簷下推出「臺虎露飲車」。圖／誠品提供

面對夏日高溫，百貨商場紛紛規劃清涼舒壓的主題展。誠品生活松菸店7月15日起帶來為期兩個月的「松菸台味季」，透過清涼啤酒感受夏季暢涼微醺時光。美麗華攜手台灣在地酒廠即日起至8月16日首度打造「台灣精釀啤酒節」。

美麗華邀請台灣在地精釀啤酒廠，包括金色三麥、臺虎精釀、啤酒頭釀造、紅點Redpoint進駐美麗華，適逢三倍券上路，酒商聯手推出三倍券加碼優惠，臺虎精釀使用三倍券可享瓶裝酒買二送一的優惠；啤酒頭釀造推出持三倍券啤酒買大送大；金色三麥於7月16日推出門市使用三倍券單筆消費滿3,000元，可享美麗華摩天輪門票現場購票第二人免費。活動期間還有周末限定美食餐車加入。

美麗華更與啤酒頭釀造合作打造獨家限量「美麗華私選精釀微醺空間限定酒」，清爽型美式拉格，多種啤酒花帶出熱帶水果香氣，融合台灣高山蜜香紅茶茶香，憑200元三倍券可享買一送一優惠。

誠品生活松菸店「松菸台味季」8月1日至8月23日攜手臺虎精釀，在於1樓屋簷下推出限定「臺虎露飲車」；8月7日松菸店2樓小樽手作珈琲推出「第一百種調酒」活動，在周五下班後到松菸店調製咖啡啤酒。活動期間於松菸店當日累計消費滿6千元，可兌換誠品獨家「臺虎精釀台味季啤酒─臺式檸檬沙瓦」一組。

另外，7月24日台灣手作肥皂阿原YUAN推出「清涼製皂學」課程，有台味十足的迷你藍白拖造型手捏皂教學，還有手作台式古早味蛋糕、傳統絹印、台式霓虹燈等一系列DIY手作活動；活動期間於指定專櫃當日累計消費滿500元，可兌換台味十足的「來好嶼聲茄芷袋」加「Ka-Tsi系列手工車縫筆記本」一份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美麗華「台灣精釀啤酒節」，臺虎精釀即日起至7月19日推出。圖／摘自美麗華粉專
美麗華「台灣精釀啤酒節」，臺虎精釀即日起至7月19日推出。圖／摘自美麗華粉專
美麗華「台灣精釀啤酒節」，啤酒頭釀造7月24日至8月2日推出。圖／摘自美麗華粉專
美麗華「台灣精釀啤酒節」，啤酒頭釀造7月24日至8月2日推出。圖／摘自美麗華粉專
誠品生活松菸店「松菸台味季」，活動期間於松菸店當日累計消費滿6千元，可兌換誠品獨家「臺虎精釀台味季啤酒─臺式檸檬沙瓦」一組。圖／誠品提供
誠品生活松菸店「松菸台味季」，活動期間於松菸店當日累計消費滿6千元，可兌換誠品獨家「臺虎精釀台味季啤酒─臺式檸檬沙瓦」一組。圖／誠品提供
誠品生活松菸店8月1日至8月23日攜手臺虎精釀，在於1樓屋簷下推出「臺虎露飲車」。圖／誠品提供
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松菸 誠品 高溫

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