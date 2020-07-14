F1狂熱再起 ROLEX一級方程式錦標賽首戰回歸奧地利

七月的盛夏，豔陽正熾熱，先前受疫情影響的F1一級方程式錦標賽（FIA Formula One World Championship™），也在近日悄悄回歸。 由7月3日至5日，一級方程式錦標賽已於奧地利的紅牛賽道（Red Bull Ring）完成二連戰的序幕，晴空上展翼掠過的飛機，也似掀起2020年F1賽事與勞力士（ROLEX）的全新篇章。

三年前退役的F1名將Mark Webber，與曾贏得三次世界冠軍、43次站上頒獎台的傳奇車手Jackie Stewart爵士，在賽事期間一同現身在奧地利站的大賽場邊。身為勞力士品牌代言人、九度拿下冠軍的名將Mark Webber表示，「重新開賽的消息令人鬆了一口氣，選在如此美好的奧地利作為地點也讓人既興奮又期待。所有車手與車隊應該都迫不及待重返賽道，這真的是撼動人心的好消息。」

事實上，勞力士與賽車賽事的最早可溯及1930年代，勞力士先後贊助了經典耐力賽事如「勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At DAYTONA）」與「利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）」，並從1968年以來持續支持品牌代言人Jackie Stewart爵士至今，而1963年誕生的Cosmograph Daytona腕表更是收藏家心中的聖杯，品牌也從2013年起成為F1全球贊助至今，史都華爵士則補充：「這種不懈追求卓越與專注細節的精神，正是勞力士與一級方程式錦標賽合作無間的原因。」