帥氣or柔美！施華洛世奇聯名蝙蝠俠、冰雪奇緣超酷擺件

喜歡帥氣，還是柔美呢？施華洛世奇SWAROVSKI滿足不同的風格，一次與兩大經典人物合作，喜歡帥氣的有與DC漫畫公司推出的「蝙蝠俠」，有著蝙蝠俠與蝙蝠車的水晶擺件，喜歡柔美的則有與迪士尼「冰雪奇緣」，經典角色艾莎、雪寶擺件，還有超美的雪花掛飾。

今年因為疫情關係，讓「蝙蝠俠」電影延後拍攝，施華洛世奇先滿足影迷的收藏欲望，以經典蝙蝠俠黑暗騎士的造型，打造專屬擺件，帥氣爆表的蝙蝠俠擺件，以黑、灰色施華洛世奇水晶製作，有著578個切割面，包括蝙蝠標誌、黃色腰帶、斗篷等，都惟妙惟肖的打造，另外還有一台帥氣的蝙蝠車擺件，讓男人們都想入手收藏。