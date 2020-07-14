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帥氣or柔美！施華洛世奇聯名蝙蝠俠、冰雪奇緣超酷擺件

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
施華洛世奇與「蝙蝠俠」、「冰雪奇緣」推聯名商品。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇與「蝙蝠俠」、「冰雪奇緣」推聯名商品。圖／施華洛世奇提供

喜歡帥氣，還是柔美呢？施華洛世奇SWAROVSKI滿足不同的風格，一次與兩大經典人物合作，喜歡帥氣的有與DC漫畫公司推出的「蝙蝠俠」，有著蝙蝠俠與蝙蝠車的水晶擺件，喜歡柔美的則有與迪士尼「冰雪奇緣」，經典角色艾莎、雪寶擺件，還有超美的雪花掛飾。

今年因為疫情關係，讓「蝙蝠俠」電影延後拍攝，施華洛世奇先滿足影迷的收藏欲望，以經典蝙蝠俠黑暗騎士的造型，打造專屬擺件，帥氣爆表的蝙蝠俠擺件，以黑、灰色施華洛世奇水晶製作，有著578個切割面，包括蝙蝠標誌、黃色腰帶、斗篷等，都惟妙惟肖的打造，另外還有一台帥氣的蝙蝠車擺件，讓男人們都想入手收藏。

女孩們則是可選「冰雪奇緣」的艾莎，她穿上由冰藍色施華洛世奇水晶的連衣裙，搭配淺紫色披風，有著343個切割面，展現出剛毅的一面。人氣超高的雪寶也有擺件，俏皮姿勢讓人一看就會心一笑，讓人想要全部都收藏。

施華洛世奇蝙蝠俠擺件／14,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇蝙蝠俠擺件／14,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇與「冰雪奇緣」推聯名商品。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇與「冰雪奇緣」推聯名商品。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇與「蝙蝠俠」推聯名商品。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇與「蝙蝠俠」推聯名商品。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇雪寶擺件／6,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇雪寶擺件／6,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇艾莎擺件／12,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇艾莎擺件／12,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇雪花掛飾／3,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇雪花掛飾／3,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇蝙蝠車擺件／14,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇蝙蝠車擺件／14,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇與「蝙蝠俠」推聯名商品。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇與「蝙蝠俠」推聯名商品。圖／施華洛世奇提供

蝙蝠 疫情 氣爆

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