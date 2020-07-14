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三倍振興券助攻！輕鬆入手VICTORINOX行李裝備「偽出國」去

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
VICTORINOX推出新款行李裝備之外，也搭上三倍振興券的列車，提供了優惠價格讓消費者輕鬆入手。圖／VICTORINOX提供
VICTORINOX推出新款行李裝備之外，也搭上三倍振興券的列車，提供了優惠價格讓消費者輕鬆入手。圖／VICTORINOX提供

迎接後疫情時代來臨，為滿足民眾想出國的心情，VICTORINOX除了推出新款行李裝備之外，也搭上三倍振興券的列車，提供了優惠價格讓消費者輕鬆入手新品。不僅如此，TUMI也看好振興券所帶來的消費熱潮，精選出多款袋包、配件，只要使用振興券購買，提供最高約6折的超值價。

VICTORINOX推出全新 Airox硬殼行李箱，滿足了短途旅行的輕巧需求，無論坐飛機還是列車都使用方便。採用100%純聚碳酸酯，行李箱內部帶有蝴蝶形開合設計，兩側隔層分別向外展開，讓收納不受網布的隔層阻礙。而且一如所有VICTORINOX行李箱，皆提供1+10年的保修，並有著以及橘色、深藍色與淡藍色三款顏色可選。因應多元的旅遊型態，VICTORINOX也打造了Altmont Active Lightweight系列背包與Travel Accessories Edge旅行配件系列。而且還推出專屬消費者的「三倍振興券方案」優惠，出示振興券可享全正價商品8折優惠。

同樣搶搭振興券熱潮的還有TUMI順勢推出眾多優惠，以及精選推薦商品，從7月15日起到8月31日，憑3,000元紙本振興券，消費滿萬元，就能任一包款現抵1,000元，或是任一行李箱現抵2,000元。不僅如此，TUMI還規劃了振興券專區，像是方便收納，可以收藏於小拉鍊袋內，或打開可用作購物袋、一日遊或旅行備用包款的Just in case系列；以及今年熱門款Alpha SLG螢光綠色皮夾，同樣在活動期間，都是3,000元就能入手。

TUMI Just in case系列後背包，原價4,800元優惠價3,000元。圖／TUMI提供
TUMI Just in case系列後背包，原價4,800元優惠價3,000元。圖／TUMI提供

VICTORINOX Airox硬殼中型行李箱12,000元。圖／VICTORINOX提供
VICTORINOX Airox硬殼中型行李箱12,000元。圖／VICTORINOX提供

VICTORINOX Altmont Active系列背包3,700元。／VICTORINOX提供
VICTORINOX Altmont Active系列背包3,700元。／VICTORINOX提供

TUMI Just in case系列托特包，原價4,800元優惠價3,000元。圖／TUMI提供
TUMI Just in case系列托特包，原價4,800元優惠價3,000元。圖／TUMI提供

TUMI Alpha SLG螢光綠色皮夾，原價3,900元優惠價3,000元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha SLG螢光綠色皮夾，原價3,900元優惠價3,000元。圖／TUMI提供

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