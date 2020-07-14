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三倍振興券助攻！輕鬆入手VICTORINOX行李裝備「偽出國」去
迎接後疫情時代來臨，為滿足民眾想出國的心情，VICTORINOX除了推出新款行李裝備之外，也搭上三倍振興券的列車，提供了優惠價格讓消費者輕鬆入手新品。不僅如此，TUMI也看好振興券所帶來的消費熱潮，精選出多款袋包、配件，只要使用振興券購買，提供最高約6折的超值價。
VICTORINOX推出全新 Airox硬殼行李箱，滿足了短途旅行的輕巧需求，無論坐飛機還是列車都使用方便。採用100%純聚碳酸酯，行李箱內部帶有蝴蝶形開合設計，兩側隔層分別向外展開，讓收納不受網布的隔層阻礙。而且一如所有VICTORINOX行李箱，皆提供1+10年的保修，並有著以及橘色、深藍色與淡藍色三款顏色可選。因應多元的旅遊型態，VICTORINOX也打造了Altmont Active Lightweight系列背包與Travel Accessories Edge旅行配件系列。而且還推出專屬消費者的「三倍振興券方案」優惠，出示振興券可享全正價商品8折優惠。
同樣搶搭振興券熱潮的還有TUMI順勢推出眾多優惠，以及精選推薦商品，從7月15日起到8月31日，憑3,000元紙本振興券，消費滿萬元，就能任一包款現抵1,000元，或是任一行李箱現抵2,000元。不僅如此，TUMI還規劃了振興券專區，像是方便收納，可以收藏於小拉鍊袋內，或打開可用作購物袋、一日遊或旅行備用包款的Just in case系列；以及今年熱門款Alpha SLG螢光綠色皮夾，同樣在活動期間，都是3,000元就能入手。
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