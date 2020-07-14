藍白配色聽起來很普通 秦嵐穿起來就是仙氣逼人！

兩年前一部《延禧攻略》讓大陸女星秦嵐瞬間翻紅，觀眾對她所飾演的富察皇后溫婉形象都印象深刻。近來她的幾部新戲《怪你過分美麗》、《民初奇人傳》又備受熱議，時而知性俐落時而古典優雅的造型也再度掀起「秦嵐旋風」！而戲外的她依舊是時尚寵兒，無論哪種造型都能輕鬆駕馭，發揮演員適應每個角色的技能。

本人講話語氣輕柔的秦嵐，最適合帶點仙氣的穿搭。VALENTINO今年秋季系列有一組Bluegrace主題圖案，是從荷蘭著名的代爾夫特 (Delft) 藍陶所擷取靈感而來的，早在68-69年秋冬高級訂製系列類似概念的設計首度登場，其後再於13-14年秋冬系列以另一面貌呈現。藍色的陶瓷花紋在白色布料上以單一花束或重複碎花圖案體現，仔細看在某些作品中還可以發現酒紅色、紅色和黑色細節點綴，典雅又清新，由秦嵐演繹氣來完全是仙氣逼人。