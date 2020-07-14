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藍白配色聽起來很普通 秦嵐穿起來就是仙氣逼人！
兩年前一部《延禧攻略》讓大陸女星秦嵐瞬間翻紅，觀眾對她所飾演的富察皇后溫婉形象都印象深刻。近來她的幾部新戲《怪你過分美麗》、《民初奇人傳》又備受熱議，時而知性俐落時而古典優雅的造型也再度掀起「秦嵐旋風」！而戲外的她依舊是時尚寵兒，無論哪種造型都能輕鬆駕馭，發揮演員適應每個角色的技能。
本人講話語氣輕柔的秦嵐，最適合帶點仙氣的穿搭。VALENTINO今年秋季系列有一組Bluegrace主題圖案，是從荷蘭著名的代爾夫特 (Delft) 藍陶所擷取靈感而來的，早在68-69年秋冬高級訂製系列類似概念的設計首度登場，其後再於13-14年秋冬系列以另一面貌呈現。藍色的陶瓷花紋在白色布料上以單一花束或重複碎花圖案體現，仔細看在某些作品中還可以發現酒紅色、紅色和黑色細節點綴，典雅又清新，由秦嵐演繹氣來完全是仙氣逼人。
而Tory Burch早秋系列也推出多款用純白色和骨白色為主色系的服裝，再以卡其色和海軍藍混搭黑色增添暗色調的層次。其中秦嵐示範的條紋針織金釦飾肩上衣以簡約的外觀呈現海洋度假風，搭配寬版牛仔褲，中性率性的風格怎麼樣都不過時。而最近秦嵐在受訪中提到面對指責她「不生小孩是不負責任的女性」這樣的聲音，她會以「我的子宮使不使用，關你什麼事？」來回應所呈現的霸氣，也和Tory Burch本季探討「女性在每個時代和職場環境中應該要不受框架限制，勇於突破否定和質疑」的理念不謀而合。
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