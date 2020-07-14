LINE「主頁」、「錢包」再升級 可自由釘選常用服務

LINE功能越來越豐富強大，但有時也讓不夠熟悉操作的用戶越來越眼花撩亂。LINE台灣昨日於「LINE CONVERGE 2020年度記者會」中搶先預告，將於7月下旬，針對LINE App的「主頁」與「錢包」2個主要頁面全新升級，並加入更多個人化相關設定，讓每個人的LINE都能用得更順心順手。

根據LINE內部數據顯示，全台灣用戶平均每天使用LINE的時間超過1個小時。新版「主頁」除了更個人化，也更強化與「好友」相關的功能，增加了「生日好友」提醒功能，讓用戶可以在LINE中傳賀卡或即時送禮，還可依個人喜好「自由釘選」常用的LINE官方服務，除了第一排貼圖小舖、主題小舖、官方帳號、LINE TAXI固定4個常用服務入口之外，第二排就可以自行釘選喜歡或常用的服務。另外也新增「推薦內容」專區，由人工智慧技術推薦可能感興趣的內容。

而新版的「錢包」頁面則是更強化「電子錢包」的概念，將以行動支付與消費情報相關的服務為主，除了將轉帳、繳費、乘車碼、掃碼等常用的付款功能拉到上方最顯眼且容易操作的位置，也將LINE旗下各種消費情報分類的入口捷徑都放在這，讓用戶更輕鬆掌握各種最新消費情報、優惠券訊息，支付時更聰明便利。