掌握國旅商機！7-11首發「全台玩很大」聯名限定版旅遊雜誌

掌握國旅商機，7－ELEVEN首發「全台玩很大」聯名限定版旅遊雜誌，ibon便利生活站攜手5大主題樂園與台中6大飯店推出旅宿優惠；此外，統一超商第三度取得「清境商場」經營權並重新改裝，全新打造巨型OPEN小將綿羊造型公仔，讓暑假出遊的消費者有全新打卡熱點。

7－ELEVEN「全台玩很大」聯名限定版旅遊雜誌售價79元，內含總價值480元的指定飲品優惠券，內容針對家族旅行、假日輕旅行、偽出國旅遊等規畫環島振心旅遊計畫、六都高鐵小旅行、免出國瘋離島等三大主軸，包括IG狂推景點、老街小鎮、親子旅遊等15條旅遊路線、87個秘境，同步推薦旅遊路線上的100家7－ELEVEN特色門市。

7－ELEVEN App搭配「全台玩很大」旅遊雜誌推薦路線可造訪100家特色門市，7月15日上午10點起至8月11日晚上7點推出打卡樂活動，造訪雜誌中的肖像聯名店、主題特色店、BIG 7、X-STORE等特色門市後開啟7－ELEVEN App於其中任3家門市打卡，即可獲得CITY系列指定商品第2杯半價優惠。7－ELEVEN的ibon便利生活站更攜手5大主題樂園與台中6大飯店推出超值套票與住宿優惠，主題樂園套票最高現省828元、台中住宿一晚只要2,700元更加贈千元抵用券，7月15日起到超商領振興三倍券還可順手買樂園、住宿票券更划算。

統一超商今年三度取得「清境商場」經營權並重新改裝，白天創造清境遊客休閒中心與人、自然、地景互動親近的空間，夜晚則展現清境獨有的暗空觀星舞台，獨家設計綿羊造型的OPEN！家族融入各項設施中，商場入口首創高達3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊造型公仔，瞭望台設有OPEN小將綿羊造型椅，提供大家打卡拍照。7－ELEVEN清境門市空間設計以綿羊造型的OPEN！家族成員結合清境農場著名的青青草原、羊群、風車等特色景點，結合K－Seren（美妝）及菓子屋的複合業態，並販售OPEN小將區域限定商品，是目前海拔最高的複合店型。