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DIOR 2021夏季男裝重返非洲大陸 穿出藝術家的肖像

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DIOR發表2021夏季系列男裝，綻放非洲大陸藝術風采。圖／DIOR提供
DIOR發表2021夏季系列男裝，綻放非洲大陸藝術風采。圖／DIOR提供

熱中與藝術家偕同創作時裝的DIOR男裝創意總監Kim Jones，在甫發表的2021夏季男裝中，找來迦納藝術家Amoako Boafo合作，將他畫作中的人物鮮明地轉化為男裝的元素，並且翔實呈現了其畫作所散發「姿態寧靜但感情熾烈」的獨特氣質。

DIOR MEN 2021夏季男裝以迦納出身的藝術家Amoako Boafo作品為重要靈感，出生於1984年、僅36歲的Amoako Boafo，其2019年作品「檸檬泳衣（The Lemon Bathing Suit）」在今年2月倫敦富藝斯的當代藝術拍賣會以881,550美元、近台幣2,622萬元的價格落槌，為當代藝術耀眼新星；他與Kim Jones在2019年底邁阿密的盧貝爾（Rubell）美術館初相遇，Kim Jones即對其作品情有獨鍾；而非洲大陸是DIOR長久以來的豐沛靈感來源，與摩洛哥、象牙海岸的藝術家和工匠合作由來已久，Kim Jones童年時光更是在坦尚尼亞、肯亞和迦納等地度過，如同故鄉形塑人格的經緯，也透過Amoako Boafo的視角轉化當代非洲的生活風格。

Amoako Boafo最為知名的創作是「黑人流散（Black Diaspora）」肖像作品，探索他自己的出身和對黑人的認知，畫作以直接、隱喻的方式呈現在服裝上，色彩汲取了飽滿甚至超現實的調性，包括螢光黃、珊瑚色和綠色等，服裝圖騰靈感也多來自藝術家作品；緹花織布的筆刷紋理，是根據Kim Jones拍攝Amoako Boafo工作室中的畫作而製成。品牌獨有的刺繡、針織和嵌花等細膩工藝，都讓服裝成為畫布，展現畫作筆觸中的立體浮雕質感，搶眼配件則涵括從Saddle馬鞍包延伸的變款側背包、Oblique印花提包，以及Stephen Jones設計的巴斯克式貝雷帽。

時值新冠肺炎疫情時期，巴黎男裝周改為線上發表，DIOR也同步以視覺影像傳達從繪畫到時裝的歷程，運用兩部紀實影片分別描述迦納Amoako Boafo工作室、聚焦Kim Jones的創作過程。而這次畫作與時裝的精采交會，亦致敬迪奧先生對藝術的無比熱忱，品牌將持續支持Amoako Boafo在迦納展開的藝術計畫，協助打造藝術聚落，讓年輕藝術家持續自由揮灑創意。

█DIOR 2021夏季男裝系列——完整影片：

https://www.youtube.com/watch?v=FL_g906Ov9Y

█DIOR 2021夏季男裝系列——配件情境影片：

https://www.youtube.com/watch?v=mZhFQP6bwgs&feature=youtu.be

運動涼鞋搭配Oblique經典印花襪，是DIOR 2021夏季穿搭重點。圖／DIOR提供
運動涼鞋搭配Oblique經典印花襪，是DIOR 2021夏季穿搭重點。圖／DIOR提供
DIOR發表2021夏季系列男裝，以Amoako Boafo藝術家所繪的肖像為靈感。圖／DIOR提供
DIOR發表2021夏季系列男裝，以Amoako Boafo藝術家所繪的肖像為靈感。圖／DIOR提供
束口提包是DIOR 2021夏季系列男裝新品。圖／DIOR提供
束口提包是DIOR 2021夏季系列男裝新品。圖／DIOR提供
Amoako Boafo創作的人物肖像以直接或隱晦的方式呈現在服裝上。圖／DIOR提供
Amoako Boafo創作的人物肖像以直接或隱晦的方式呈現在服裝上。圖／DIOR提供
藝術家Amoako Boafo畫中肖像成為服裝設計。圖／DIOR提供
藝術家Amoako Boafo畫中肖像成為服裝設計。圖／DIOR提供
藝術家Amoako Boafo在迦納的工作室成為影片主題之一。圖／DIOR提供
藝術家Amoako Boafo在迦納的工作室成為影片主題之一。圖／DIOR提供
屬於非洲大陸的神祕和艷麗，都展現在2021夏季男裝之中。圖／DIOR提供
屬於非洲大陸的神祕和艷麗，都展現在2021夏季男裝之中。圖／DIOR提供
Oblique經典印花疊穿在Amoako Boafo的畫作圖騰之中。圖／DIOR提供
Oblique經典印花疊穿在Amoako Boafo的畫作圖騰之中。圖／DIOR提供
Stephen Jones設計的巴斯克式貝雷帽。圖／DIOR提供
Stephen Jones設計的巴斯克式貝雷帽。圖／DIOR提供
Kim Jones緹花、刺繡等工藝融入Amoako Boafo的藝術視角。圖／DIOR提供
Kim Jones緹花、刺繡等工藝融入Amoako Boafo的藝術視角。圖／DIOR提供
來自Saddle馬鞍包延伸的變款側背包。圖／DIOR提供
來自Saddle馬鞍包延伸的變款側背包。圖／DIOR提供
包括刺繡、針織和嵌花等細膩工藝，都讓服裝成為畫布，展現畫作筆觸中的立體浮雕質感。圖／DIOR提供
包括刺繡、針織和嵌花等細膩工藝，都讓服裝成為畫布，展現畫作筆觸中的立體浮雕質感。圖／DIOR提供
Amoako Boafo對於顏色的敏銳度，也融入夏季男裝設計。圖／DIOR提供
Amoako Boafo對於顏色的敏銳度，也融入夏季男裝設計。圖／DIOR提供
Amoako Boafo鍾情於葉狀織品，遙相呼應迪奧先生對園藝和花草的迷戀。圖／DIOR提供
Amoako Boafo鍾情於葉狀織品，遙相呼應迪奧先生對園藝和花草的迷戀。圖／DIOR提供
螢光黃廣泛運用在2021夏季系列男裝。圖／DIOR提供
螢光黃廣泛運用在2021夏季系列男裝。圖／DIOR提供
運動涼鞋是2021夏季男裝的主要搭配單品。圖／DIOR提供
運動涼鞋是2021夏季男裝的主要搭配單品。圖／DIOR提供

藝術家 非洲

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