DIOR 2021夏季男裝重返非洲大陸 穿出藝術家的肖像

熱中與藝術家偕同創作時裝的DIOR男裝創意總監Kim Jones，在甫發表的2021夏季男裝中，找來迦納藝術家Amoako Boafo合作，將他畫作中的人物鮮明地轉化為男裝的元素，並且翔實呈現了其畫作所散發「姿態寧靜但感情熾烈」的獨特氣質。

DIOR MEN 2021夏季男裝以迦納出身的藝術家Amoako Boafo作品為重要靈感，出生於1984年、僅36歲的Amoako Boafo，其2019年作品「檸檬泳衣（The Lemon Bathing Suit）」在今年2月倫敦富藝斯的當代藝術拍賣會以881,550美元、近台幣2,622萬元的價格落槌，為當代藝術耀眼新星；他與Kim Jones在2019年底邁阿密的盧貝爾（Rubell）美術館初相遇，Kim Jones即對其作品情有獨鍾；而非洲大陸是DIOR長久以來的豐沛靈感來源，與摩洛哥、象牙海岸的藝術家和工匠合作由來已久，Kim Jones童年時光更是在坦尚尼亞、肯亞和迦納等地度過，如同故鄉形塑人格的經緯，也透過Amoako Boafo的視角轉化當代非洲的生活風格。

Amoako Boafo最為知名的創作是「黑人流散（Black Diaspora）」肖像作品，探索他自己的出身和對黑人的認知，畫作以直接、隱喻的方式呈現在服裝上，色彩汲取了飽滿甚至超現實的調性，包括螢光黃、珊瑚色和綠色等，服裝圖騰靈感也多來自藝術家作品；緹花織布的筆刷紋理，是根據Kim Jones拍攝Amoako Boafo工作室中的畫作而製成。品牌獨有的刺繡、針織和嵌花等細膩工藝，都讓服裝成為畫布，展現畫作筆觸中的立體浮雕質感，搶眼配件則涵括從Saddle馬鞍包延伸的變款側背包、Oblique印花提包，以及Stephen Jones設計的巴斯克式貝雷帽。

時值新冠肺炎疫情時期，巴黎男裝周改為線上發表，DIOR也同步以視覺影像傳達從繪畫到時裝的歷程，運用兩部紀實影片分別描述迦納Amoako Boafo工作室、聚焦Kim Jones的創作過程。而這次畫作與時裝的精采交會，亦致敬迪奧先生對藝術的無比熱忱，品牌將持續支持Amoako Boafo在迦納展開的藝術計畫，協助打造藝術聚落，讓年輕藝術家持續自由揮灑創意。

█DIOR 2021夏季男裝系列——完整影片：

https://www.youtube.com/watch?v=FL_g906Ov9Y

█DIOR 2021夏季男裝系列——配件情境影片：