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浪人祭 X 酉鬼啤酒 「素蘭小姐」台南3日限定

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
浪人祭 X 酉鬼推出「素蘭小姐美式淡艾爾」。圖／酉鬼啤酒提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
浪人祭 X 酉鬼推出「素蘭小姐美式淡艾爾」。圖／酉鬼啤酒提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

第二屆熱血淨灘音樂節「浪人祭」今年將在安平觀夕平台旁草皮（台南安平遙控飛行場）舉行，預計有超過6千人參與；活動也首度與酉鬼啤酒合作釀造，推出活動3日限定的「素蘭小姐美式淡艾爾 」精釀啤酒。

結合環保、淨灘、在地藝術的音樂祭「浪人祭」，現場邀請超過30組樂團接力連續三天演出，除熱血音樂祭必有的在地搖滾、龐克與金屬樂，也有較柔和的民謠、另類搖滾樂團等，更接上了嘻哈樂興盛的浪潮。

合作酒款「素蘭小姐美式淡艾爾」的概念及瓶標設計，源自台南在地「素蘭小姐欲出嫁」的宮廟陣頭文化，透過現代與傳統的融合，希望大家在享受音樂及啤酒的同時，也能對傳統及民俗文化多些了解。素蘭陣源於1960年代的台灣廟會，其表演歌曲便是《素蘭小姐欲出嫁》，台語愛情歌詞填入北海道捕漁曲，流唱至台南成為現今的陣頭表演。

此酒款以清爽但酒花香氣明顯的美式淡艾爾（American Pale Ale）風格發想，選用多款特殊麥芽、投入接受度高的美式酒花Amarillo 及 Simcoe，帶出甜美溫和的太妃糖和鮮爽柑橘水果香氣，焦糖尾韻極其順口易飲。

此外，現場也將提供兩款極受歡迎、清爽解渴的酉鬼啤酒。包括和各式食物百搭的「夜市用 Pils」，此以台灣夜市做為釀造靈感，是一款使用紐西蘭酒花的經典德系皮爾森。「戀夏365日 Saison」則帶有蜜蘋果和漬鳳梨的醉人香氣，是以溫和花香及辛口收尾的優雅比利時季節啤酒。

為了實現守護環境的理念，場內將全面禁止使用一次性餐具，除了希望參加者可以自行攜帶環保容器共同響應，現場也可向食器租賃品牌「青瓢」購買，或以「餐具租借費10元」租借需要的容器。現場設有清洗區域。

2020浪人祭 Vagabond Festival｜素蘭小姐欲淨灘

日期：7/24（五）前夜祭加開、7/25（六）~7/26（日）

地點：台南安平觀夕平台旁草皮（台南安平遙控飛行場）

票價：1,799元

KKTIX售票：https://vagabondfest.kktix.cc/events/sooran2020

浪人祭 FB：https://www.facebook.com/vagabondfest/

酉鬼啤酒 FB：https://www.facebook.com/uglyhalf/

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

2020浪人祭即將登場。圖／酉鬼啤酒提供</p><!--13--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
2020浪人祭即將登場。圖／酉鬼啤酒提供

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

「素蘭小姐美式淡艾爾」順口易飲。 圖／酉鬼啤酒提供</p><!--16--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
「素蘭小姐美式淡艾爾」順口易飲。 圖／酉鬼啤酒提供

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

淨灘 餐具 樂團

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