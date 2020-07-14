夏天就要吃西瓜！大紅、小玉兩款「西瓜啤酒」清涼登場

邁入7月盛夏，連日高溫正需要一杯沁涼啤酒消消暑氣。台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」的家常系列加入兩款夏日啤酒「⼤紅Ruby Watermelon Beer」、「小玉 Blonde Watermelon Beer」，將台灣夏季水果代表大紅西瓜和小玉西瓜融入啤酒，迸出屬於盛夏的甜美清涼新滋味。

這兩款西瓜啤酒即起在全台家樂福量販獨家限量販售，7月21日前推出嘗鮮價109元/瓶、7月22日到8月21日兩瓶優惠價198元。

「啤酒頭釀造」主打啤酒與台灣在地物產結合、風味繁複、顏色多變的精釀啤酒，之前推出「梅麥 」、「蕎蜜 」大獲好評後，在炎夏再推清爽消暑的「大紅」、「小玉」，結合台灣水果王國的特色，把豔陽下西瓜的精華收進啤酒中。

其中，選用台灣大紅西瓜釀造的「⼤紅Ruby Watermelon Beer」，成色宛如艷陽下的美艷紅寶石鮮紅通透，入口就可以感受到大紅西瓜熱情濃郁的香氣，西瓜甜而不膩的自然風味，與啤酒香完美結合。金黃多汁的小玉西瓜，則展現了它清雅獨特的南島風情，「小玉Blonde Watermelon Beer」香氣更為淡雅清甜，整體口感圓潤順口，成色上也如小玉西瓜般，擁有晶瑩透亮的金黃色澤。

為了讓更多啤酒愛好者體驗新品的盛夏滋味，「啤酒頭釀造」將在8/9舉辦新品體驗會，啤酒頭釀酒師將分享「家常系列」大紅小玉啤酒釀造故事，並提供2款新上市啤酒及節氣作品於現場品飲。詳請可洽啤酒頭官方Facebook官方粉絲團(目前未上線)。

活動資訊

地點：Mikkeller Taipei 米凱樂啤酒吧，台北市大同區南京西路241號

時間：8/9(日)下午14:30~16:00、18:00~19:30，共兩場，單場限額40人

票價：499元/人

內容：現場品飲6款啤酒、品嘗釀造原物料、釀酒師釀酒小故事分享、啤酒頭限量禮品

報名：啤酒頭官方Facebook官方粉絲團