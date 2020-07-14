鮮肉變歐巴！易烊千璽走大人風帥慘 必學穿搭秘訣揭曉

今年6月初宣布正式成為「蒂芙尼T代言人」（Tiffany T ambassador）的易烊千璽，日前混搭多個不同系列的Tiffany珠寶登上最新一期的時尚雜誌封面。在整組時尚大片中，易烊千璽變換多套西裝和襯衫造型，恰到好處的珠寶搭配也成為年輕男性在選擇配戴珠寶時的最佳示範。

傳統男裝向來用色簡約、講究剪裁，不像女裝風格多端，反而更需要仰賴質感配件畫龍點睛、變化風格。易烊千璽以Tiffany HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊，搭配全部鈕扣都扣起的襯衫，鍊墜恰好從領子中間露出來，營造視覺集中的效果，讓普通的白襯衫穿出雅緻型男新風貌。

而搭配具風格迥異的條紋襯衫，易烊千璽隨性敞開領口並捲起衣袖，配搭多款以字母T為主要視覺元素的Tiffany T1 18K玫瑰金手環與Tiffany T True鏤空戒指，凸顯線條感與力量，也讓率性不拘的隨性感增添時尚氣息。