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Ｐ&Ｔ柏林選茶 x 分子藥局 6款茶香冰淇淋看展消暑涼方

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Paper＆Tea柏林選茶與台中分子藥局，合作策劃「Ｐ&Ｔ Teaology : What’s in your cup ? 這批比較純 有機茶特展」。圖／瑪黑家居提供
Paper＆Tea柏林選茶與台中分子藥局，合作策劃「Ｐ&Ｔ Teaology : What’s in your cup ? 這批比較純 有機茶特展」。圖／瑪黑家居提供

由瑪黑家居獨家代理，來自德國的Paper＆Tea柏林選茶 (Ｐ&Ｔ)，與有最美藥局之稱的台中分子藥局，合作策劃「Ｐ&Ｔ Teaology : What’s in your cup ? 這批比較純 有機茶特展」。此外，現場推出限量聯名「心靈安慰劑 」茶香冰淇淋，將P＆T最受歡迎的茶品，結合台灣在地物產，推出6款茶香冰淇淋。

在分子藥局一樓，除了有Ｐ&Ｔ精選茶款展售外，由專業藥師背景的分子藥局研發，推出限量聯名「心靈安慰劑 」茶香冰淇淋。6款最受歡迎的P＆T茶品，依據其風味特色，分別選搭台灣在地的當令水果或有機花草，使用天然椰糖，製作出低GI的茶香冰淇淋。6種口味分別為「哈味伯爵」、「可可柑橙紅茶」、「仲夏夜莓果」、「印度香料紅茶」、「雪茄紅茶」、「玫瑰紅綠茶」，單入180元，購買冰淇淋，另可獲Ｐ&Ｔ茶品試飲。

拆解品牌名稱Paper＆Tea，即為「 紙 」與「 茶 」，兩者都是人類文明發展重要的媒介，因此策展特別選用大量紙材作為觀展介面，並以文藏館的設計氛圍呈現，在分子藥局二樓規劃主題展區。走進分子藥局，沿著旋轉樓梯上至二樓，以Teaology為主題，透過五感巡遊，以視覺畫面、故事、觸摸、嗅聞茶香和品飲茶品，把最原始的茶風貌和有機茶，帶進民眾的日常生活中。

「P＆T 柏林選茶Teaology : What’s in your cup ? 這批比較純 有機茶特展」

展覽期間：即日起至2021年1月6日

開放時間：10:00 - 21:00

展覽地點：Molecure Pharmacy分子藥局（台中市西屯區惠來路二段236-1號）

Ｐ&Ｔ與分子藥局推出限量聯名「心靈安慰劑 」6款茶香冰淇淋。圖／瑪黑家居提供
Ｐ&Ｔ與分子藥局推出限量聯名「心靈安慰劑 」6款茶香冰淇淋。圖／瑪黑家居提供
分子藥局二樓主題展區空間。圖／瑪黑家居提供圖／瑪黑家居提供
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Paper＆Tea柏林選茶與台中分子藥局，合作策劃「Ｐ&Ｔ Teaology : What’s in your cup ? 這批比較純 有機茶特展」。圖／瑪黑家居提供
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NO ̊712 可可柑橘紅茶冰淇淋，波本香草可可柑橙紅茶 / 巧克力、香草、可可。圖／瑪黑家居提供
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NO ̊701 玫瑰紅綠茶冰淇淋，尼泊爾山麓初採玫瑰雙茶 / 玫瑰、茉莉。圖／瑪黑家居提供
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茶的故事：包裝設計展區。圖／瑪黑家居提供
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