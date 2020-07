Ｐ&Ｔ柏林選茶 x 分子藥局 6款茶香冰淇淋看展消暑涼方

由瑪黑家居獨家代理,來自德國的Paper&Tea柏林選茶 (P&T),與有最美藥局之稱的台中分子藥局,合作策劃「P&T Teaology : What’s in your cup ? 這批比較純 有機茶特展」。此外,現場推出限量聯名「心靈安慰劑 」茶香冰淇淋,將P&T最受歡迎的茶品,結合台灣在地物產,推出6款茶香冰淇淋。

在分子藥局一樓,除了有P&T精選茶款展售外,由專業藥師背景的分子藥局研發,推出限量聯名「心靈安慰劑 」茶香冰淇淋。6款最受歡迎的P&T茶品,依據其風味特色,分別選搭台灣在地的當令水果或有機花草,使用天然椰糖,製作出低GI的茶香冰淇淋。6種口味分別為「哈味伯爵」、「可可柑橙紅茶」、「仲夏夜莓果」、「印度香料紅茶」、「雪茄紅茶」、「玫瑰紅綠茶」,單入180元,購買冰淇淋,另可獲P&T茶品試飲。

拆解品牌名稱Paper&Tea,即為「 紙 」與「 茶 」,兩者都是人類文明發展重要的媒介,因此策展特別選用大量紙材作為觀展介面,並以文藏館的設計氛圍呈現,在分子藥局二樓規劃主題展區。走進分子藥局,沿著旋轉樓梯上至二樓,以Teaology為主題,透過五感巡遊,以視覺畫面、故事、觸摸、嗅聞茶香和品飲茶品,把最原始的茶風貌和有機茶,帶進民眾的日常生活中。

「P&T 柏林選茶Teaology : What’s in your cup ? 這批比較純 有機茶特展」

展覽期間:即日起至2021年1月6日

開放時間:10:00 - 21:00