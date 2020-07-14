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抽百萬名車、凱菲屋吃到跨年！台北君悅尋找「幸運星」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北君悅酒店人氣自助餐廳凱菲屋，菜色豐富。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅酒店人氣自助餐廳凱菲屋，菜色豐富。圖／台北君悅酒店提供

7月起振興、安心補助齊發，台北君悅酒店自7月15日至9月20日推出「尋找勁夏幸運星」滿千抽獎活動，活動期間至飯店任一餐廳消費滿1,000元，即可獲得一張幸運券參加抽獎，有機會抽中BMW X6頂級百萬名車免費開一年、超人氣自助餐凱菲屋雙人免費吃到年底、67坪總統套房4天3夜雙人奢華假期、頂級套房雙人住宿、各式美饌餐券、奢華SPA療程與各式優惠券等多達百項好禮。

「尋找勁夏幸運星」抽獎活動首獎「BMW X6 40i」免費一年試駕，第二獎則可免費入住「總統套房4天3夜雙人奢華假期」，盡享與好萊塢名人、知名韓團、各國元首等同等級的67坪奢華住房禮遇，住宿期間再享免費自助活力早餐、全日茶點、晚間雞尾酒餐食與酒品無限暢飲，以及米其林推薦寶艾西餐廳、人氣凱菲屋自助餐與彩日本料理雙人用餐乙次。第三獎為網路人氣票選吃到飽餐廳「凱菲屋雙人2020吃到飽」，可獲得凱菲屋免費雙人吃到飽通行證，有效期間每日可至凱菲屋用餐一次，開心吃到2020跨年。

此外，活動期間同步於各餐廳推出「指定名菜挑戰」，期間至餐廳品嘗指定主廚名菜，即加贈活動抽獎券乙張。名菜挑戰由台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽領軍，集結館內旗下8間餐飲名店，由各餐廳主廚推出期間限定必吃料理，如凱菲屋人氣「舊金山海鮮湯」、彩日本料理鮮味滿點的「關島牡蠣海鮮炊飯」、寶艾西餐廳饕客必吃的「威靈頓牛排」、漂亮廣式海鮮餐廳精湛刀工的「鮮露麒麟蒸虎膽班」、Ziga Zaga擁有食尚靈魂的「沛羅尼啤酒慢燉豬雜螺紋通心粉」，以及Baguette禮品‧烘焙坊帶濃濃台灣味的「福爾摩沙蛋糕」等。

上述消費適用振興三倍券，依單筆餐飲消費發票金額，滿1,000元即可兌換一張幸運券，滿2,000元可兌換兩張，以此類推。活動獎項將於2020年9月21日於飯店公開抽出。相關資訊可洽：02-2720-1230，或官網：www.grandhyatttaipei.com

參加活動將有機會免費入住台北君悅套房。圖／台北君悅酒店提供
參加活動將有機會免費入住台北君悅套房。圖／台北君悅酒店提供

日本料理 海鮮 吃到飽

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