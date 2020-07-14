球鞋迷買起來！爵士隊後衛Donovan Mitchell、太陽隊Kelly Oubre Jr. 新戰靴就是帥

雖然NBA正式開打貌似遙遙無期，但各個球星的新戰靴還是如期推出，讓球迷們還是可以跟偶像穿同款鞋。像是爵士隊當家後衛 Donovan Mitchell與MARVEL漫威，推出引頸期盼的第二代聯名鞋D.O.N. Issue #2。Converse也為鳳凰城太陽隊Kelly Oubre Jr.打造Soul Collection系列All Star Pro BB籃球鞋。

Donovan Mitchell以其超過2公尺的臂展及優異的橫向移動速度擁有「Spida」的綽號，因此adidas所推出的第二代簽名鞋便以蜘蛛人專屬超能力「蜘蛛感應Spidey-Sense」為靈感，將搶眼螢光配色搭配多層次拼接鞋面，並使用MARVEL蜘蛛人元素貫穿鞋身細節。鞋舌延伸處繡上「SPIDEY SENSE」字樣，並於內側畫上蜘蛛人塗鴉圖像，猶如承襲蜘蛛人靈敏感官與超強反射能力。而美式漫畫內的常見用語「BOOM」、「POW！」、「SCREECH」也巧妙融入半透明大底， 讓整體設計更加豐富，無論場上場下皆能成為眾人目光的焦點。

Converse也為代言人太陽隊的Kelly Oubre Jr.推出全新戰靴，將他變幻的球風和充滿魅力的個人風格表現於All Star Pro BB之上。高筒鞋款All Star Pro BB 「Hazy」以迷幻暈染風格的鞋面設計，搭配煙燻感中底與大底設計，致敬Kelly Oubre Jr. 具有感染力的球風。低筒All Star Pro BB 「Wavy」以Kelly Oubre Jr. 的暱稱「Tsunami Papi」作為設計靈感，將日本浮世繪海浪元素呈現在All Star Pro BB的鞋面。均採用半透明NIKE React中底，配以Quadfit織法的鞋面，提供穩定性，確保球員自在的移動。

adidas D.O.N. Issue #2簽名鞋款ㄉ3,690元。圖／adidas提供

adidas D.O.N. Issue #2簽名鞋款ㄉ3,690元。圖／adidas提供

Converse Soul Collection系列All Star Pro BB籃球鞋低筒款3,980元。圖／Converse提供