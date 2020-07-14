消費3千送6千！台北文華東方 X 文華精品「加倍送」

隨著台灣疫情穩定控制，加上振興三倍券將於明天上路，台北文華東方酒店首度結合文華精品內指定餐廳自7月15日起推出「仲夏雙饗」餐飲優惠，凡於8家指定餐廳及酒廊單筆消費滿3,000元以上 (不限定必須使用振興券消費)，即可額外獲贈價值6,000元加倍回饋的餐飲現金抵用券 (適用於詳細使用條款)，此現金抵用券限量發行3,000份，數量有限，贈完為止。

8家指定餐飲選擇多元，囊括粵式、泰式、義式、歐式、或日式鍋物等，其中，包括米其林一星雅閣中餐廳、米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳、Thai & Thai 泰式餐廳M.O. Bar，以及但馬家涮涮鍋、但馬家鐵板燒、 Café de LUGANO、文華餅房本等。凡於上述餐廳單筆消費滿3,000元以上即可額外獲贈價值6,000元的現金抵用券，可於下次消費使用。