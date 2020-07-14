聽新聞
test
0:00 / 0:00
連5天優惠！「港苑茶餐廳」登場 菠蘿油變台式車輪餅
為了與同集團的新葡苑做出區隔，位於微風台北車站店的「港苑」，改以「港苑茶餐廳」重新登場，並將於7月16日正式開幕。店內將提供經典冰火脆皮菠蘿油、熔岩起司鹹牛肉、雙眼豬扒飯等多款餐點，還有利賓納等港式飲品。為慶祝開幕，還有連續五天的特別優惠，包括經典冰火脆皮波蘿包搭配鴛鴦奶茶優惠135元、雙眼厚切豬扒飯配經典凍檸茶，優惠220元等方案。
相較於新葡苑，港苑茶餐廳強調擁有快速、多樣化、高CP值等特色，更符合台北車站商圈的環境與年輕族群的喜好。除了烤鴨、燒臘外，還有各式炒飯、炒麵、褒仔飯和公仔麵，以及生滾粥品等港式茶餐廳必備料理。其中「經典冰火菠蘿油」特地將港味的菠蘿油，結合台灣車輪餅餅元素，把車輪餅的奶油餡、紅豆餡、芋頭餡放入了冰火菠蘿油內，巧妙融合兩種國民美食。
「熔岩起司鹹牛肉豬扒包」則是將罐頭牛肉搭配洋蔥煸炒，再搭配大量的熔岩起司與法式麵包，帶來充沛的口感。至於「雙眼豬扒飯」，選用的豬扒厚約2公分，重量近8盎司，經敲拍、醃製等手法處理後，配上雙眼荷包蛋、配菜上桌。另外還有南乳炸雞翼、熔岩花生西多士等招牌菜色。
為慶祝開幕，7月16日至7月20日期間，推出一系列不同的優惠活動。包括經典冰火脆皮波蘿包＋鴛鴦奶茶，每套135元；雙眼厚切豬扒飯＋經典凍檸茶，每套220元；熔岩花生西多士＋絲襪奶茶，每套170元；XO醬海鮮公仔麵＋懷舊紅豆冰，每套220元；招牌熔岩起司鹹牛肉豬扒包＋利賓納，每套160元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言