連5天優惠！「港苑茶餐廳」登場 菠蘿油變台式車輪餅

為了與同集團的新葡苑做出區隔，位於微風台北車站店的「港苑」，改以「港苑茶餐廳」重新登場，並將於7月16日正式開幕。店內將提供經典冰火脆皮菠蘿油、熔岩起司鹹牛肉、雙眼豬扒飯等多款餐點，還有利賓納等港式飲品。為慶祝開幕，還有連續五天的特別優惠，包括經典冰火脆皮波蘿包搭配鴛鴦奶茶優惠135元、雙眼厚切豬扒飯配經典凍檸茶，優惠220元等方案。

相較於新葡苑，港苑茶餐廳強調擁有快速、多樣化、高CP值等特色，更符合台北車站商圈的環境與年輕族群的喜好。除了烤鴨、燒臘外，還有各式炒飯、炒麵、褒仔飯和公仔麵，以及生滾粥品等港式茶餐廳必備料理。其中「經典冰火菠蘿油」特地將港味的菠蘿油，結合台灣車輪餅餅元素，把車輪餅的奶油餡、紅豆餡、芋頭餡放入了冰火菠蘿油內，巧妙融合兩種國民美食。

「熔岩起司鹹牛肉豬扒包」則是將罐頭牛肉搭配洋蔥煸炒，再搭配大量的熔岩起司與法式麵包，帶來充沛的口感。至於「雙眼豬扒飯」，選用的豬扒厚約2公分，重量近8盎司，經敲拍、醃製等手法處理後，配上雙眼荷包蛋、配菜上桌。另外還有南乳炸雞翼、熔岩花生西多士等招牌菜色。