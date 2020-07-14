快訊

熱帶性低氣壓突現家門口！明最接近台灣 不排除登陸

遽增的「惡意外國影響」：FBI局長揭露中共對美攻勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年必掃！東方美集團特賣3折起 搶Kanebo、SUQQU、RMK

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
RMK 3D凝霜粉餅。圖／東方美集團提供
RMK 3D凝霜粉餅。圖／東方美集團提供

今年度美妝保養最值得搶的特賣會來了，由東方美集團集結旗下Kanebo、RMK、SUQQU、THREE、CHICCHOC、Aromatherapy Associates、Espace Beauté等品牌，推出2020年中好運特売，下殺3折起，7月15日至19日，在SOGO忠孝館12樓、新光三越南西店9樓登場，7月31日至8月2日移師台中舉辦。

此次特賣最低下殺3折起，還有各種滿額加價購、滿額贈，且特價後，比飛日本還要便宜，要所有美妝控們，都來場報復性消費。

夏天必用的Kanebo旗下ALLIE防曬商品，下殺近6折，還有每日一物可以搶到買一送一；另外LUNASOL的限定色眼影特價3折起，還有很多人最愛的清潔用品suisai酵素潔膚粉32入周慶限定組，直接給6折價，買入正貨商品。

其他如THREE經典的平衡水凝露、還有肌能輕旅組，也能用特惠價入手；RMK的粉餅、頰彩，SUQQU滴管粉底液等，都有特價；英國皇室愛用的Aromatherapy Associates，其中AA煥生玫瑰保養旅行組特價比英國還便宜，免出國也能搶到超強優惠。

另外，每天均有每日一物特價，如LUNASOL眼盒買一送一，而單筆消費滿2千元，還有超值加價購，如可用299元入手原價1,350元的COFFRET D'OR光色立體粉底液UV限定色組；單筆消費滿5千元，還有超值滿額禮，如價值近千元的THREE潔膚清潔組。

特賣會期間，消費不限金額，就可以領到東方美集團好康護照，8月31日前至全台指定百貨專櫃，免費兌換試用品，如SUISAI酵素粉、RMK UV防護乳、SUQQU晶采粉底液隨身瓶。

東方美集團2020年中好運特売

時間：7月15日至19日（7／15下午3點起開放入場）

地點：SOGO忠孝館12樓、新光三越台北南西店9樓

時間：7月31日至8月2日

地點：東方美集團台中區辦公室（台中市台灣大道二段633號9樓之7）

東方美集團舉辦2020年中好運特売。圖／東方美集團提供
東方美集團舉辦2020年中好運特売。圖／東方美集團提供
東方美集團舉辦2020年中好運特売。圖／東方美集團提供
東方美集團舉辦2020年中好運特売。圖／東方美集團提供
東方美集團舉辦2020年中好運特売。圖／東方美集團提供
東方美集團舉辦2020年中好運特売。圖／東方美集團提供
ALLIE防曬商品。圖／東方美集團提供
ALLIE防曬商品。圖／東方美集團提供
CHICCHOC活力優格霜。圖／東方美集團提供
CHICCHOC活力優格霜。圖／東方美集團提供
LUNASOL晶巧光燦眼盒（繽紛）。圖／東方美集團提供
LUNASOL晶巧光燦眼盒（繽紛）。圖／東方美集團提供
THREE魅光星采粉。圖／東方美集團提供
THREE魅光星采粉。圖／東方美集團提供
SUQQU晶采淨妍粉底液。圖／東方美集團提供
SUQQU晶采淨妍粉底液。圖／東方美集團提供
Aromatherapy AssociatesAA煥生玫瑰保養旅行組。圖／東方美集團提供
Aromatherapy AssociatesAA煥生玫瑰保養旅行組。圖／東方美集團提供

酵素 英國 SOGO

延伸閱讀

大江購物中心在郊區為何能屹立不搖？網曝「關鍵」優勢

搶攻三倍券 百貨振興大放送

遠百SOGO復興館 人潮湧現

百貨優惠齊發 摩拳擦掌搶三倍券

相關新聞

抽百萬名車、凱菲屋吃到跨年！台北君悅尋找「幸運星」

7月起振興、安心補助齊發，台北君悅酒店自7月15日至9月20日推出「尋找勁夏幸運星」滿千抽獎活動，活動期間至飯店任一餐廳...

球鞋迷買起來！爵士隊後衛Donovan Mitchell、太陽隊Kelly Oubre Jr. 新戰靴就是帥

雖然NBA正式開打貌似遙遙無期，但各個球星的新戰靴還是如期推出，讓球迷們還是可以跟偶像穿同款鞋。像是爵士隊當家後衛 Do...

消費3千送6千！台北文華東方 X 文華精品「加倍送」

隨著台灣疫情穩定控制，加上振興三倍券將於明天上路，台北文華東方酒店首度結合文華精品內指定餐廳自7月15日起推出「仲夏雙饗...

今年必掃！東方美集團特賣3折起 搶Kanebo、SUQQU、RMK

今年度美妝保養最值得搶的特賣會來了，由東方美集團集結旗下Kanebo、RMK、SUQQU、THREE、CHICCHOC、...

連5天優惠！「港苑茶餐廳」登場 菠蘿油變台式車輪餅

為了與同集團的新葡苑做出區隔，位於微風台北車站店的「港苑」，改以「港苑茶餐廳」重新登場，並將於7月16日正式開幕。店內將...

志玲姐姐跟你說早安！浪琴表也出太陽眼鏡大吸睛

盧廣仲的「早安晨之美」不斷強調早餐的重要性，而如果一早就有心儀對象跟你說早安？一整天的心情都能開開心心、順順利利。林志玲...

「台酒振興3重送」指定商品第二件1折 再抽現金3千

國內疫情趨緩，政府為救經濟祭出振興三倍券方案，身為國營單位的台灣菸酒公司為響應政策，即日起至12月31日推出「台酒振興3...

「五等分的新娘展」開展！和五胞胎在台北三創談場戀愛

日本知名漫畫家春場蔥老師，代表作《五等分的新娘》無論在日本或是台灣皆引起一波少年校園戀愛熱潮，此漫畫不僅受到男性讀者的喜愛，也獲得許多女性讀者的討論支持。主辦單位搭載這波超人氣，把「五等分的新娘展」完整搬至台灣舉辦！即日起於「台北三創生活園區」台灣粉絲就可以近距離接觸心目中的五位女神！

完勝三倍券！ udn買東西「振興擂台戰」豪灑億元折價券

政府推動政策「振興三倍券」7月1日開始預購，而電商平台被排除適用範圍。但為與政府共襄盛舉，刺激經濟、提升消費意願，udn買東西購物中心 豪灑億元折價券，避免繁瑣申請程序，領取後直接歸戶，消費時立即折抵，使用上十分便利，同紙本振興三倍券一樣「有感」省錢！

冬蔭功的滋味！星球工坊「泰式酸辣爆米花」新登場

隨著夏日到來，「Magi Planet星球工坊」特別以泰國的代表料理「冬蔭湯」（TOM YUM）為元素，全新推出「泰式酸...

風檐下設席 靜賞南園之美

聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」之二「南園文化美學之旅」，將帶領旅人見證聯合報系創辦人王惕吾先生在一九八五年所...

想喝型男咖啡師王策特調？快來AllSaints微風快閃店！

咖啡與時尚的結合會是什麼滋味？今年夏天，來自英國東倫敦的時尚品牌AllSaints攜手世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策的個人咖...

熱門新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

你的機會來了！威力彩連槓龜44期 下期頭獎上看18.3億　

台北破38.9度七月史上最熱 氣象局：氣溫可能繼續飆高

電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

辦公室冷氣不涼 主管一動作讓全場都崩潰

影／不出國也可以搶購桃機免稅品 15日手腳要快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。