今年必掃！東方美集團特賣3折起 搶Kanebo、SUQQU、RMK

今年度美妝保養最值得搶的特賣會來了，由東方美集團集結旗下Kanebo、RMK、SUQQU、THREE、CHICCHOC、Aromatherapy Associates、Espace Beauté等品牌，推出2020年中好運特売，下殺3折起，7月15日至19日，在SOGO忠孝館12樓、新光三越南西店9樓登場，7月31日至8月2日移師台中舉辦。

此次特賣最低下殺3折起，還有各種滿額加價購、滿額贈，且特價後，比飛日本還要便宜，要所有美妝控們，都來場報復性消費。

夏天必用的Kanebo旗下ALLIE防曬商品，下殺近6折，還有每日一物可以搶到買一送一；另外LUNASOL的限定色眼影特價3折起，還有很多人最愛的清潔用品suisai酵素潔膚粉32入周慶限定組，直接給6折價，買入正貨商品。

其他如THREE經典的平衡水凝露、還有肌能輕旅組，也能用特惠價入手；RMK的粉餅、頰彩，SUQQU滴管粉底液等，都有特價；英國皇室愛用的Aromatherapy Associates，其中AA煥生玫瑰保養旅行組特價比英國還便宜，免出國也能搶到超強優惠。

另外，每天均有每日一物特價，如LUNASOL眼盒買一送一，而單筆消費滿2千元，還有超值加價購，如可用299元入手原價1,350元的COFFRET D'OR光色立體粉底液UV限定色組；單筆消費滿5千元，還有超值滿額禮，如價值近千元的THREE潔膚清潔組。

特賣會期間，消費不限金額，就可以領到東方美集團好康護照，8月31日前至全台指定百貨專櫃，免費兌換試用品，如SUISAI酵素粉、RMK UV防護乳、SUQQU晶采粉底液隨身瓶。

東方美集團2020年中好運特売

時間：7月15日至19日（7／15下午3點起開放入場）

地點：SOGO忠孝館12樓、新光三越台北南西店9樓

時間：7月31日至8月2日