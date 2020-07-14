志玲姐姐跟你說早安！浪琴表也出太陽眼鏡大吸睛

盧廣仲的「早安晨之美」不斷強調早餐的重要性，而如果一早就有心儀對象跟你說早安？一整天的心情都能開開心心、順順利利。林志玲今天在個人instagram帳號大曬新款浪琴表（Longines）的貓眼造型（Cat Eye）太陽眼鏡，同時跟粉絲熱情說早安，活力四射，讓人一天心情都開心，半小時吸讚近6,000，證明志玲姐姐人氣絲毫未減。

而她臉上配戴的這副太陽眼鏡據了解型號為LG0010H5601B，建議售價為15,000元，可在浪琴表全省專賣店中詢問、購入。也由於浪琴表是瑞士專業製表品牌，眼鏡製造則選擇與專業製造商Marcolin S.p.A合作，於今年一月推出「經典（Classic）」、「傳統（Hertiage）」與「運動（Sport）」三大系列。