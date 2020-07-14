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「台酒振興3重送」指定商品第二件1折 再抽現金3千

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台酒酒香拌麵兩袋優惠價154元。圖／台酒公司提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
台酒酒香拌麵兩袋優惠價154元。圖／台酒公司提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

國內疫情趨緩，政府為救經濟祭出振興三倍券方案，身為國營單位的台灣菸酒公司為響應政策，即日起至12月31日推出「台酒振興3重送」活動，第1重指定商品第二件1折起，第2重全館滿額贈好禮，第3重登錄發票月月抽現金3千元，此刻採購可以省更多。

「台酒振興3重送」的活動內容，包括雙周推出多項指定商品第二件1折起優惠，例如VINATA面膜兩片合售優惠價55元，黑麥汁6入兩組優惠價165元，台酒酒香拌麵兩袋優惠價154元，台酒麵攤三杯雞風味乾麵兩袋優惠價144元等，還有台灣啤酒系列指定商品如18天生啤酒第二件只要加10元，玉尊威士忌系列指定商品兩瓶800元等多項合購價。全館滿額再送市價60元起的好禮，包括玉泉寡醣果醋、Red Seal蜂膠牙膏等。

此外，即日起凡於台酒公司各營業所（站）、直營門市/便利店、展售/推廣中心及台酒購物網，購滿台酒公司商品（不含菸品）單筆消費滿1,000元，即可上網登錄發票，參加第3重活動「月月抽現金3,000元」。

活動登錄網址：ttl3triple.com.tw，或可查台酒官網：https://www.ttl.com.tw/、台酒購物網https://eshop.ttl.com.tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒清酒粕玄米菓。圖／台酒公司提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
台酒清酒粕玄米菓。圖／台酒公司提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
台酒金牌FREE啤酒風味飲料。圖／台酒公司提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
台酒金牌FREE啤酒風味飲料。圖／台酒公司提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
台酒麵攤三杯雞風味乾麵兩袋優惠價144元。圖／台酒公司提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
台酒麵攤三杯雞風味乾麵兩袋優惠價144元。圖／台酒公司提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

發票 購物網 疫情 三倍券 台酒

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