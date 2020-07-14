「台酒振興3重送」指定商品第二件1折 再抽現金3千

日本知名漫畫家春場蔥老師，代表作《五等分的新娘》無論在日本或是台灣皆引起一波少年校園戀愛熱潮，此漫畫不僅受到男性讀者的喜愛，也獲得許多女性讀者的討論支持。主辦單位搭載這波超人氣，把「五等分的新娘展」完整搬至台灣舉辦！即日起於「台北三創生活園區」台灣粉絲就可以近距離接觸心目中的五位女神！

2020-07-14 09:13