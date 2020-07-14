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「世界最美麗海灣」澎湖15大住宿！美爆私人沙灘、高爽度精品露營車等著你

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

夏天就是要去澎湖

正所謂雖然不能出國但可以飛一波澎湖，澎湖曾擠身10大秘密島嶼，也曾榮獲《世界最美麗海灣協會》名列「世界最美麗海灣」之一。澎湖的特色美食和風景都一點都不輸國外！而一年一度的澎湖花火節又到了，大家是不是已經忍不住想跟親朋好友來一趟說走就走的旅行呢？

如果以為澎湖只是個小島，民宿一定不多，那你就大錯特錯了～澎湖其實還有許多特色的住宿，讓許多網友都不知道從何下手！不知道大家做好功課訂好住宿了沒呢？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了澎湖最多網友討論的住宿，快訂起來吧！

fb/澎湖國際海上花火節

澎湖

15 覓海灣精品露營車

住膩了傳統的飯店民宿，居然還有那麼高級的露營車可以選！地點雖然比其他住宿隱密不好找，但正因為如此卻也被稱為世外桃源。這裡總共有8間雙人、6間4人的露營車，總共14間露營車，每一間都有附設看海露台，讓你早上看日出，晚上看星空。不管是不是花火節，這裡都適合想要放空的大家來體驗喔！

網友說：令人放鬆無壓力的地方,在房間內就能享受海景，下午傍晚時還能體驗潮間帶，值得一去再去！

image source:fb/覓海灣精品露營車

12 候鳥潮間帶民宿‧城前驛站

有著私人沙灘的候鳥潮間帶民宿，房間裡面雖然沒有電視，但民宿居然提供了音響與書本，讓你看著窗外的美景，完全可以讓你好好享受在外島的休閒風情。而窗外看去除了有私人沙灘，還有一整片的草原和野餐桌，如果再搭配上燒烤BBQ就太完美啦！

網友說：超級放鬆的好地方，擁抱私人沙灘，闆娘豪爽開朗，推推推～

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image source:fb/候鳥潮間帶民宿

11 人魚之丘渡假旅店

有人說這裡就像海邊的燈塔，也有人說這裡就像人魚的城堡。這個看起來只會出現在故事書裡的建築居然在澎湖可以住！民宿外觀浪漫的外型除了吸引不少網美朝聖打卡以外，民宿亦提供場地作婚禮使用，一定讓你有一個難忘的「我願意」！

網友說：這裡的管家超級熱情的^_^，可以感受到人與人的溫暖喔！民宿有飄飄河可以下去玩水還有泳圈可以躺著漂，很棒！

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image source:fb/人魚之丘渡假旅店

9 澎湖晴光部落loma'民宿

你還記得電影《賽德克‧巴萊》的花崗二郎嗎？其實他就是這間民宿的老闆蘇達。他與另外一位也是原住民的朋友一起合夥開了晴光部落loma'民宿，這家是澎湖唯一一家以原住民為主題的民宿，門口柵欄木門、或一樓客廳牆上充都滿著原住民的圖騰。而網路上居然還有討論另一大亮點是老闆的雙胞胎小孩超可愛，讓他們離開澎湖都還會想念呢！

網友說：真正優質的民宿，阿美族老闆的熱情，賓至如歸的照顧，原民風的獨棟設計，每一個房間都有著老闆的巧思！

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image source:澎湖晴光部落loma'民宿官網

7 Enishi Resort Villa緣民宿

難道這就是傳說中蓋了六年的民宿！？

這個走簡約清水模的緣民宿是由台灣與日本建築師一同設計，更在2018年獲得ADA新銳建築獎的首獎，無論是外觀、公共空間還是房間，每一個角落都需要細細的欣賞，在這裡彷彿住進一棟藝術品，就算等了六年才能住進去渡假都是值得的！而民宿早餐更結合當地特色食材，像小管、小卷、蠔這些更是不用說，絕對能給你一天滿滿的活力～

網友說：整體的住宿體驗非常好，環境別具設計感，周圍乾淨、舒適，非常滿意的一次住宿，很值得推薦。

image source:fb/Enishi Resort Villa緣民宿

6 北非花園

北非花園鄰近山水海灘、隘門沙灘，喜歡玩水的人來這裡就最適合不過了！民宿外觀採用希臘城堡式建築風格，非常具有摩洛哥色彩，讓人彷彿去了阿拉丁的家一樣，只要經過都一定會被吸引。而民宿每一個房間內都有不同的特色設計，充滿神秘奢華感。民宿除了提供免費早餐外，下午還有精緻網美下午茶無限量供應給房客，玩到累了不妨可以回民宿享受一波！

網友說：房間乾淨寬敞，因為豪華親子房還有頂樓專屬的泡湯池，衝著設施才訂這家的，豪華房在頂樓三樓，可恨的是沒有電梯，但飯店人員很親切幫我們拿行李上樓。

image source:fb/北非花園

4 和田大飯店

提到老字號飯店，大家都會想到和田大飯店，比起其他民宿，和田相對離碼頭近，而且房價也不高，很多網友都因為他的CP值，手滑就訂下去啦～和田大飯店的生活機能非常好，很多知名小吃都在附近，晚上想買吃的或來不及買伴手禮，下樓就可以買得到，完全適合不會騎車的遊客～

網友說：飯店離碼頭跟鬧區都約500公尺，坐船跟晚上逛街相當便利...房間整潔，美中不足的是床墊老舊已經太軟～

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image source:fb/和田大飯店 MF Hotel 澎湖

3 南風小路

南風小路民宿位於澎湖堪稱最夢幻的山水沙灘附近。而民宿外觀用上了草莓奶油蛋糕的配色，包準讓你看到馬上少女心噴發！內部的許多手感家具與小物都是來自老闆娘自製，非常用心。雖然民宿沒有提供早餐，但有提供泡麵可以在簡易廚房煮食，也可以在房間的專屬大陽台來個戶外野餐，遠離城市放鬆心情原來就是這麼放鬆的感覺啊！

網友說：房間很明亮，帶一些希臘風格設計很有夏日度假的氣息 晚上在陽台數星星吹海風真的非常舒服。

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image source:fb/南風小路

2 澎澄飯店

2018年中才開幕的澎澄飯店，最有特色的就是四季Loft Season King客房，在網路上也被稱為樹屋親子房，以探險為設計概念，有絢麗澎湖灣、仙人掌樂園及熱帶叢林歷險三種主題客房，帶著小孩來個親子旅行就最適合不過了！而另一個特色就是飯店內有575坪的室內極限體能挑戰空間，有AR攀岩、高空步道、忍者訓練等設施，絕對讓你玩到爽！飯店相連昇恆昌旗下最大免稅店——Pier3 澎坊三號港購物中心，讓你不用去機場都有可以擁有像出國在免稅店買爆的感覺啊！

網友說：地點佳，旁邊有3號港免稅店，飯店健身房面對馬公港，還有免費攀岩體驗券。

image source:澎澄飯店官網

1 福朋喜來登酒店

福朋喜來登身為澎湖第一間五星飯店，當然具備所有優點於一身啦！不僅離碼頭近，飯店內設施也非常吸睛，除了有基本健身房、運動遊戲間，聽說SPA也非常棒喔！而他們最有名的無邊際游泳池，面對著漁港再搭配晚上的夜景實在是很愜意，小編看了都好想去啊～～而樓下還有澎湖唯一一家星巴克，也是全台首間海洋城市的特色門市，大家如果到澎湖也不妨去朝聖～

網友說：我們這次是選擇海景房，進房間窗外馬上就能看到馬公港
澎湖的天氣藍天白雲，風景整個美到爆，飯店內還有無邊際泳池，他泳池很特別是底下是馬公的夜景 ⋯

image source:fb/福朋喜來登酒店

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月15日至2020年07月13日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『澎湖住宿』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

民宿 澎湖

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