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冬蔭功的滋味！星球工坊「泰式酸辣爆米花」新登場
隨著夏日到來，「Magi Planet星球工坊」特別以泰國的代表料理「冬蔭湯」（TOM YUM）為元素，全新推出「泰式酸辣爆米花」。另外配合振興三倍券上路，指定時段至門市消費，還可加碼6包分享包，享受更多樂趣。
「冬蔭湯」是泰國的一道酸辣湯品，常使用香茅、檸檬、辣椒、魚露等多種香料烹煮而成，香氣豐富而且微酸微辣，在炎熱的天氣中十分開胃，乃是泰國極具代表性的國民美食。去年曾經推出「今夏辣一波」主題的Magi Planet星球工坊，今年即加入熱帶元素，以冬蔭湯為發想，選用泰國檸檬草、香茅，再搭配多種辛香料調製的酸辣粉，特製出爽口開胃的「泰式酸辣爆米花」，入口就有酸辣帶勁的滋味，還有淡淡的草本與檸檬清香，讓爆米花增添變化。
「泰式酸辣爆米花」將於7月17日起，於全台門市、官網與電商通路平台販售，每包110公克，售價150元，迷客夏還有獨家40公克裝，每包60元。另外隨著振興三倍券上路，7月15日至9月30日期間，於全台星球工坊門市使用振興三倍券消費2包，並出示官方LINE@會員，即加碼贈送6包分享包（10公克），口味均可任選。
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