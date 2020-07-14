冬蔭功的滋味！星球工坊「泰式酸辣爆米花」新登場

要提筆寫《里斯本的故事》實在是個不容易的事情，因為這部經典電影實在太飽滿，你可以看到一場懸疑的尋友記，可以在裡頭看到文‧溫德斯對電影的思考、可以看到佩索亞這個可以一人飾多角做雜誌的鬼才的詩，也可以聽到聖母合唱團令人酥麻的歌曲、可以聽到里斯本這個城市軀殼深處的聲音、可以聽到創作者最絕望的告白。創作者何以絕望？電影一開場接到朋友求救而踏上旅程的菲利普聽的廣播還有他的碎語便已經說明了背景，這是個歐洲大同的時代，邊界被取消，語言被混雜，一條大路直直嚕，一台小車直直開，一次又一次的圈入與圈出告訴我們這一趟旅程的漫長，卻也告訴我們這一趟旅程的均質化，既然在哪裡都是一個樣，那麼到哪裡也就不重要了。既然如此，旅行的意義剩下什麼？

2020-07-13 15:28