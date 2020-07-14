風檐下設席 靜賞南園之美

聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」之二「南園文化美學之旅」，將帶領旅人見證聯合報系創辦人王惕吾先生在一九八五年所創立的園林美學。

南園位在新竹縣新埔鎮和湖口鄉交界處，占地廿七公頃，相當於十三個板橋林家花園，建築特色運用台灣檜木以中國古法榫接而成，及分批製作的精緻雕樑畫棟，整座山中園林融合江南園林、傳統中國建築及閩南建築的元素，如一處遺世獨立的世外化境。

這裡招待過無數國家元首使節，包括蘇聯領導人戈巴契夫、英國首相柴契爾夫人，及冰島、菲律賓總理等人。旅人將可聆賞箏樂家現場演奏，也可靜坐在國際建築大師隈研吾的「風檐」下，慢賞歲月靜好咖啡。晚間就在「風檐」下設席。

「企業家山居歲月系列之南園文化美學之旅」兩天一夜行程，八月廿日出發。另八月卅一日舉辦「企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程」，報名或洽詢請電02-86433517、86433581，或瀏覽有行旅官網。