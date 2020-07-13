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想喝型男咖啡師王策特調？快來AllSaints微風快閃店！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
AllSaints攜手世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策的個人咖啡品牌「VWI by CHADWANG」來了場跨界合作，在AllSaints於台北微風南山的快閃店推出限定版特調咖啡。圖／AllSaints提供
AllSaints攜手世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策的個人咖啡品牌「VWI by CHADWANG」來了場跨界合作，在AllSaints於台北微風南山的快閃店推出限定版特調咖啡。圖／AllSaints提供

咖啡與時尚的結合會是什麼滋味？今年夏天，來自英國東倫敦的時尚品牌AllSaints攜手世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策的個人咖啡品牌「VWI by CHADWANG」來了場跨界合作，在AllSaints於台北微風南山的快閃店推出限定版特調咖啡，特別把富有性格的倫敦味道融入，從視覺到味覺的轉換讓滋味更豐富。快閃店開幕活動上，王策的表妹「金曲歌后」孫盛希也現身，和表哥一起分享各自的時尚品味，這也是兩人首次同台工作。

王策與AllSaints的淵源頗深，原來他以前在倫敦念書時就在AllSaints工作過，所以對品牌非常熟悉，而這次他為AllSaints台北微風南山快閃店打造的咖啡靈感也來自倫敦的天空：「倫敦的天空是灰藍色的，所以我把這樣的意象放進特調裡，命名Black Forest。」在活動上他身穿Auroville黑色棉麻混紡西裝外套，內搭簡單白色素面上衣與Tallis石灰色九分西裝褲，他也特別推薦這種輕薄的西裝非常適合夏天穿搭。

早已擁有AllSaints皮衣、包包、靴子等單品的孫盛希，則是以Hera灰藍色兩件式長洋裝現身，她透露今天是疫情後的第一場活動：「所以要感謝表哥給我工作。」現場也充當起表哥的咖啡小助手，還在一旁大誇沖煮咖啡的王策「這就是我表哥最帥的時候。」她表示自己平常沒事就愛去表哥的咖啡店喝咖啡、吃甜點，「我以前也有開酒吧或是咖啡店的夢想，所以很羨慕他。」兩人平常沒有太常見面，但表哥會去KTV點她的歌拍照傳給她。

AllSaints於今年5月底在台灣引進亞洲首間全新概念店，這次的微風南山快閃店也延續著新型店裝，用極簡俐落線條勾勒品牌風格，店內也提供Esthie墨綠色蛇紋印花襯衫洋裝、Edbury黑色皮革肩背包等多項獨賣商品。而品牌也透露，除了即日起到8月初與王策合作之外，在明年2月之前也預計會陸續尋找適合的藝術家再推出跨界合作。此外，AllSaints更是以快閃店之姿首度進駐新竹，於遠東SOGO新竹店盛大開幕，成為品牌在台灣的第十六間直營店。

【AllSaints X VWI 微風南山咖啡快閃店】

日期：2020/07/18 ~ 2020/08/09 每周六、日下午3點至6點

活動內容：

1. 凡於指定時間內在AllSaints微風南山快閃店上消費，不限金額即享一杯期間限定特調咖啡。

2. 活動期間不限周末，憑AllSaints微風南山快閃店櫃上發票至VWI店內消費亦可折抵30元。

3. 活動期間不限周末，於VWI店內消費可憑發票領取一張AllSaints 300元抵用卷，數量有限，送完為止。

Edbury黑色皮革肩背包，14,000元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
Edbury黑色皮革肩背包，14,000元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
Esthie墨綠色蛇紋印花襯衫洋裝，9,500元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
Esthie墨綠色蛇紋印花襯衫洋裝，9,500元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
AllSaints台北微風南山快閃店。圖／AllSaints提供
AllSaints台北微風南山快閃店。圖／AllSaints提供
AllSaints台北微風南山快閃店。圖／AllSaints提供
AllSaints台北微風南山快閃店。圖／AllSaints提供
孫盛希對AllSaints的各種設計也非常熟悉。圖／AllSaints提供
孫盛希對AllSaints的各種設計也非常熟悉。圖／AllSaints提供
Zing淺灰色暈染無袖上衣，2,300元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
Zing淺灰色暈染無袖上衣，2,300元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
王策身穿Auroville黑色棉麻混紡西裝外套，內搭簡單白色素面上衣與Tallis石灰色九分西裝褲。圖／AllSaints提供
王策身穿Auroville黑色棉麻混紡西裝外套，內搭簡單白色素面上衣與Tallis石灰色九分西裝褲。圖／AllSaints提供
AllSaints台北微風南山快閃店。圖／AllSaints提供
AllSaints台北微風南山快閃店。圖／AllSaints提供
Edbury白色皮革肩背包，14,000元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
Edbury白色皮革肩背包，14,000元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
Luckett灰綠色棉麻混紡九分褲，6,100元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
Luckett灰綠色棉麻混紡九分褲，6,100元 (微風南山開幕獨家)。圖／AllSaints提供
世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策與表妹「金曲歌后」孫盛希。圖／AllSaints提供
世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策與表妹「金曲歌后」孫盛希。圖／AllSaints提供
孫盛希以Hera灰藍色兩件式長洋裝現身。圖／AllSaints提供
孫盛希以Hera灰藍色兩件式長洋裝現身。圖／AllSaints提供

咖啡 微風南山

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