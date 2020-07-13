「整盒海膽」自己倒！「北海道三倍爆膽王丼」還可3吃

繼去年推出韓國海膽搭配鱒鮭魚卵的「爆膽王丼」後，「開丼」今年夏天選用日本北海道馬糞海膽，搭配Prime級翼板牛排、魚子醬、明太子與鱒鮭魚卵等食材，限時限店推出「北海道三倍爆膽王丼」，民眾可以誇張地使用一整盒的海膽入饌，還可用3種不同的吃法，盡情品嚐海膽的鮮美海味，點購者並可加贈300元抵用券。

每年的7、8月，正是日本北海道馬糞海膽的產季。本次開丼所推出的「北海道三倍爆膽王丼」，最大的特色就是附有一整盒的「北海道馬糞海膽」，另外並於飯上鋪滿美國Prime級翼板牛排。同時還有魚子醬、漬鱒鮭魚卵、明太子、海苔、生芥末、蔥花等7種配料。品嚐時，除了可以自己依照喜好，鋪上滿滿的海膽、鱒鮭魚卵，製作成豪華丼飯之外，還可以將各種食材包入海苔，製作成手卷；或是搭配成自製握壽司，享受「一飯3吃」的奢侈感受。