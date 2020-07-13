徐睿知各種方法抱緊金秀賢 CHAUMET卡地亞戒指暗藏心情

近期熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》劇中飾演女主角高文英的徐睿知，在前兩集中積極創造與男主角金秀賢相處的機會，兩人相擁的畫面也讓徐睿知手上的貴氣戒指得到特寫曝光。第六集一開始她差點跌下樓梯，被金秀賢一把抱住，手上配戴的CHAUMET Liens Seduction 18K玫瑰金戒指非常醒目。Liens是CHAUMET最著名的設計之一，以交叉的「連結」圖案，聯繫著世上兩個不同角落的人，象徵將彼此越拉越近的情感。除了戒指，同一套造型中徐睿知還佩戴了Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，她的心情透過珠寶不言而喻。

而第六集走到劇末，兩人逐漸培養起感情，各自坦白內心世界。徐睿知做噩夢驚醒崩潰，金秀賢溫柔抱起並安慰她。她緊抓著金秀賢的手上配戴著卡地亞的Clash de Cartier 18K玫瑰金戒指，得到了超多特寫鏡頭。Clash de Cartier是卡地亞在2018年推出的全新系列珠寶，Clash的意思為「衝擊」，顧名思義，融合許多互相衝突的元素，造型古典但又跳脫、線條尖銳卻又柔和、看似中性卻又充滿女人味，匯集品牌經典飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）等元素而成。這也恰如其分地呼應徐睿知角色內外的衝突與矛盾。 CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指小型款，65,000元。圖／CHAUMET提供 CHAUMET Liens Seduction 18K玫瑰金戒指，69,000元。圖／CHAUMET提供 CHAUMET Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金鑲鑽吊墜，約50萬元。圖／CHAUMET提供 徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN 徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN 徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN