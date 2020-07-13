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徐睿知各種方法抱緊金秀賢 CHAUMET卡地亞戒指暗藏心情

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN、CHAUMET提供
徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN、CHAUMET提供

近期熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》劇中飾演女主角高文英的徐睿知，在前兩集中積極創造與男主角金秀賢相處的機會，兩人相擁的畫面也讓徐睿知手上的貴氣戒指得到特寫曝光。第六集一開始她差點跌下樓梯，被金秀賢一把抱住，手上配戴的CHAUMET Liens Seduction 18K玫瑰金戒指非常醒目。Liens是CHAUMET最著名的設計之一，以交叉的「連結」圖案，聯繫著世上兩個不同角落的人，象徵將彼此越拉越近的情感。除了戒指，同一套造型中徐睿知還佩戴了Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，她的心情透過珠寶不言而喻。

而第六集走到劇末，兩人逐漸培養起感情，各自坦白內心世界。徐睿知做噩夢驚醒崩潰，金秀賢溫柔抱起並安慰她。她緊抓著金秀賢的手上配戴著卡地亞的Clash de Cartier 18K玫瑰金戒指，得到了超多特寫鏡頭。Clash de Cartier是卡地亞在2018年推出的全新系列珠寶，Clash的意思為「衝擊」，顧名思義，融合許多互相衝突的元素，造型古典但又跳脫、線條尖銳卻又柔和、看似中性卻又充滿女人味，匯集品牌經典飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）等元素而成。這也恰如其分地呼應徐睿知角色內外的衝突與矛盾。

CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指小型款，65,000元。圖／CHAUMET提供
CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指小型款，65,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Liens Seduction 18K玫瑰金戒指，69,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Liens Seduction 18K玫瑰金戒指，69,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金鑲鑽吊墜，約50萬元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金鑲鑽吊墜，約50萬元。圖／CHAUMET提供
徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN
徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN
徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN
徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN
徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN
徐睿知於《雖然是精神病但沒關係》劇中配戴CHAUMET珠寶。圖／擷取自TVN

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