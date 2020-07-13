聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐睿知各種方法抱緊金秀賢 CHAUMET卡地亞戒指暗藏心情
近期熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》劇中飾演女主角高文英的徐睿知，在前兩集中積極創造與男主角金秀賢相處的機會，兩人相擁的畫面也讓徐睿知手上的貴氣戒指得到特寫曝光。第六集一開始她差點跌下樓梯，被金秀賢一把抱住，手上配戴的CHAUMET Liens Seduction 18K玫瑰金戒指非常醒目。Liens是CHAUMET最著名的設計之一，以交叉的「連結」圖案，聯繫著世上兩個不同角落的人，象徵將彼此越拉越近的情感。除了戒指，同一套造型中徐睿知還佩戴了Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，她的心情透過珠寶不言而喻。
而第六集走到劇末，兩人逐漸培養起感情，各自坦白內心世界。徐睿知做噩夢驚醒崩潰，金秀賢溫柔抱起並安慰她。她緊抓著金秀賢的手上配戴著卡地亞的Clash de Cartier 18K玫瑰金戒指，得到了超多特寫鏡頭。Clash de Cartier是卡地亞在2018年推出的全新系列珠寶，Clash的意思為「衝擊」，顧名思義，融合許多互相衝突的元素，造型古典但又跳脫、線條尖銳卻又柔和、看似中性卻又充滿女人味，匯集品牌經典飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）等元素而成。這也恰如其分地呼應徐睿知角色內外的衝突與矛盾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言