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性感炸裂！NARS新推「ORGASM X慾望高潮」限量系列
在「腮紅界」裡擔當性感女星第一名代表的，莫過於NARS的高潮腮紅了！今年NARS繼續打造火辣辣女人味妝感，再推出全新的「ORGASM X慾望高潮」限量系列，除了網羅舊有的ORGASM高潮腮紅之外，還包含升級版的X色號腮紅與打亮修容、四色眼彩盤和嫩唇油，齊全品項一次滿足日常、跑趴妝容。
這次首先推薦的是「慾望高潮頰彩盤」，裡面分別有高潮打亮、經典的蜜桃香檳色高潮腮紅與濃烈升級的閃耀蜜桃色高潮X腮紅3色塊，滑順質地添加細緻珠光，可分別用在蘋果肌、顴骨和唇上、下巴等局部提亮，打造性感高潮紅暈神情。
再來是慾望高潮系列首次推出的「慾望高潮眼彩盤」，分別有ORGASM 經典裸色調和ORGASM X 深邃紅色調兩個組褐色。一盒裡結合霧面柔光、細緻珠光、閃耀金屬光3種質地、4種色彩，耀眼顯色。
最後是添加奢華精油的「高潮嫩唇油」，蘊含覆盆子籽油、番石榴萃取、維他命A和維他命E，獨家保濕因子成分滋潤柔軟雙唇，輕盈薄透，層層堆疊則是可以創造飽滿亮麗的光澤度，共有ORGASM 嫩唇油亮澤蜜桃香檳粉和ORGASM X 嫩唇油亮澤蜜桃香檳粉兩種色彩。
包裝上也呼應了這次的系列名稱，特別以 「黑色捆綁帶」融入對慾望的無限幻象，使用前解開束帶也代表解放色彩慾望。
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